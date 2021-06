Norris Gaslyról: Legközelebb jobb munkát kell végeznie

Lando Norris 5., míg Daniel Ricciardo 6. helyével a McLaren 16 pontra növelte az előnyét a konstruktőri bajnokságban a Ferrarival szemben. A fiatal brit tehetség a verseny elején nagyot küzdött csapattársával, ám később a stratégia és a remek tempó lehetővé tette számára, hogy felzárkózzon.

A futam egy pontján aztán Norris összetalálkozott Gaslyval, a francia pedig nagyon kemény manőverrel igyekezett maga mögött tartani brit riválisát, aki az „idióta” jelzőt kiabálta a rádióban. Norris szerint az AlphaTauri-pilóta túl kemény volt, de ez hozzátartozik a versenyzéshez.

„Talán ő (Gasly) egy kicsit túlságosan agresszív volt, legközelebb jobb munkát kell végeznie” – jelentette ki Norris a riportereknek. „De sok minden más rendben volt a részéről. Ez csupán az utolsó harapás volt, túlságosan keményen próbálkozott.”

„Ez versenyzés, úgy gondolom, hogy amíg nem csinálja meg újra, én boldog leszek. Mi versenyzünk, ilyen dolgok pedig előfordulnak. A tény, hogy végül teljesen lesodródott a pályáról, szóval ez a rossz része. Engem is lekényszerített, de ő is lesodródott” - tette hozzá Norris, aki a csapat teljesítményére is kitért.

„Túlteljesítettünk. Nem igazán számítottam rá, hogy 5. és 6. helyen végzünk a csapattal. Különösen az első kör volt meglehetősen rossz, akárcsak a rajt. Volt egy rossz váltásom a második vagy harmadik fokozatban, és elveszítettem néhány pozíciót.”

„Nem volt tökéletes a stratégia, de jó munkát végeztünk. Jól gondját viseltük a gumiknak, ez pedig működött nekünk. Egy kicsit meg vagyok lepve, de boldog vagyok. Remek pontokat szereztünk, szóval ez egy jó hétvége volt.”

