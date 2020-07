Norris fájdalmai a hosszú szünet utáni hirtelen terheléstől jöttek elő

Lando Norris elmondta, hogy az osztrák versenyeket követően hazarepült diagnosztikára az Egyesült Királyságba, és biztosított mindenkit afelől, hogy semmi komoly nem történt, és jól érzi magát.

„Sikerült diagnosztizálnunk a fájdalmak okát” – mondta Norris a sajtótájékoztatón az Autosport/Motorsport.com azon kérdésére, jobban érzi-e magát.

„Sokkal jobban érzem magamat ezen a héten. Az elmúlt pár napban hazamentem az Egyesült Királyságba, miközben a kis buborékomban maradtam, hogy egy specialista elvégezzen pár vizsgálatot.”

„Sikerült megtalálnunk a probléma okát. Ez nem olyasmi, ami egy éjszaka alatt el fog múlni, de már sokkal jobban vagyok, mint múlt héten voltam, ami mindenképpen pozitív.”

„Kicsit megzúzódott a felső testem, miután ennyi ideig nem ültem Forma-1-es autóban, majd azonnal egy versenyhétvégével kezdtünk, ennyire sok körrel, és így tovább. Ez nem olyasmi volt, amire fel tudtam volna készülni, vagy amiről tudtunk volna az első versenyig.”

Norris elmondta, hogy a szünet alatt az edzésektől megváltozott a testalkata, és már az első futam előtt észrevette, hogy nem ugyanúgy ül az autóban, mint a februári teszteken, majd meg is kellett változtatnia az üléspozícióját.

Lando Norris, McLaren and members of the team walk the track

Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images