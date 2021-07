Norris: ez volt az első dobogóm, amelyet önerőből értem el

Nem nehéz kijelenteni, hogy Norris idén eddig parádésan teljesít. Egyedüliként a mezőnyben csak ő tudott minden versenyen pontot szerezni, és látszik rajta, hogy összeért csapatával és az autójával is.

Ausztriában legutóbb összességében már a negyedik top hármas eredményét tudta szerezni, ezért megkérdezték tőle, hogy mennyire különleges ez a többihez viszonyítva. „Szerintem valamilyen szinten mindegyik az, mert máshogyan értük el őket.”

„Persze az első az az első, szóval nyilván mindig is az lesz a legkülönlegesebb. Aztán persze ott van Imola és Monaco, ahol hátrébbról jöttünk, most viszont már az elejétől ott voltunk tempóból, önerőből, és végig a második, harmadik helyért küzdöttünk.”

„Nagyon szórakoztató volt. Nem tudom, hogy hová tenném pontosan. Mindegyik azonos szinten van. Egy kicsit viszont csalódott vagyok, mert lehetett volna második is, nem csak harmadik, szóval talán ez a legrosszabb” – hangzott Norris meglepő értékelése, de érthető módon nem tetszett neki a büntetés, amely nélkül Bottas előtt végezhetett volna.

Egy héttel korábban is jól ment a McLarennel, de akkor lekörözték őket az élen állók, szóval ahhoz képest sokat javult a tempó, de ez nem feltétlenül lepte meg Norrist. „Nem nagyon tudtuk, hogy mire számítsunk, mert a pénteki tempónk nem volt túl rossz.”

„Már így is jobb volt, mint az előző héten. Ugyanakkor a hőmérséklet is sokat segített, de úgy látom, előreléptünk, hiszen akkor negyedik voltam az időmérőn, két és fél tizeddel lemaradva a pole-tól, most azonban már második, és csak fél tized hiányzott az első rajtkockához” – vélekedett a helyzetről a mclarenes még a futamot követően.

