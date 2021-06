Norris és Gasly már rég elásta a csatabárdot

A Stájer Nagydíj előtt a brit versenyző kifejtette, hogy már nem neheztel Gaslyra, főleg úgy, hogy a futamot végül riválisa előtt, az ötödik helyen fejezte be. „Inkább arról van szó, és ezt sok ember nem veszi észre, mert nem ők vezetik az autót, de ilyenkor sok apróság félresikerülhet, az pedig nem jó érzés.”

„Én majdnem letörtem az első szárnyam, és majdnem sérülés keletkezett az autón. Én csak úgy éreztem, hogy nem volt szükség ilyen fokú agresszióra. Nem bánom, ha verseny van, és kerék a kerék ellen megyünk vagy akár picit össze is érünk, mert az szórakoztató, és több kategóriában is hozzászoktál már ehhez.”

„Amikor azonban valaki kicsit túllő a célon, ő pedig elég messzire kiszélesítette az ívet, miközben nem volt erre szükség, szóval ez a helyzet, de már nem vagyok mérges emiatt. Később már viccelődtünk is rajta meg hasonlók” – magyarázta Norris, hogy miért kapta fel elsőre annyira a vizet.

„Rendben vagyunk, és már várom, hogy ismét Pierre vagy bárki más ellen csatázhassak a pályán. Csak azt nem akarom, hogy valami miatt kiessek a versenyből.” Gasly eközben mosollyal az arcán kijelentette, hogy a média megint felfújta a dolgot, és amit Norris a rádión mondott, azt nem kell annyira komolyan venni.

„Ennyire tetszett nektek az a párharc, hogy még most is erről beszéltek? A pillanat hevében sok minden hangzik el a rádión, és ahogy a fociban is, ezek egy része nem feltétlenül barátságos hangvételű. Ez is része a cirkusznak.”

„Lando talán nem szerette, de a versenyzés már csak ilyen, mindenki azért kapja a fizetését, hogy gyorsan menjen, és a lehető legtöbb pontot szerezze, és én is ezt próbálom elérni minden egyes hétvégén” – zárta rövidre Gasly a valóban kissé túlságosan is felkapott témát.

