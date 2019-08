Norris eredménytől függetlenül végig akarta csinálni a versenyt

Kemény volt a délután?

„Igen, elég trükkösek voltak a körülmények, ahogy az egész verseny is, de pozitívum, hogy így is elég jól néztünk ki. Nem mindig hoztunk jó stratégiai döntéseket, elkövettünk néhány kisebb hibát, az első etapban nem jöttünk ki az intermediate-ért, viszont ez elsősorban az én lelkemen szárad.”

„De azt gondolom, elég jól felzárkóztam ezután, jó volt a tempónk az intermediate-en. Aztán jöttek a száraz gumik, Kvjat környékén voltam a bokszból kifele jövet, aztán jött a meghibásodás. Ezután a mérnökökkel kellett néznem a verseny hátralevő részét, frusztráló volt ott ülni.”

„Még nem tudni, hogy miért kellett feladnom a versenyt. Viszont egyáltalán nem jó, hogy egy ilyen dolog miatt kellett kiállnom, ezt a következő versenyre meg kell vizsgálnunk, hogy ne történhessen meg még egyszer.”

Nagy keserűséget jelent számodra, hogy láttad dobogóra állni Kvjatot, miközben te is állhattál volna ott?

„Igen. Carlos az 5. helyen ért be, ami jó a csapat szempontjából. Nem számít, hol végeztem volna, én is végig akartam versenyezni, de a meghibásodás miatt erre nem volt lehetőségem. Nem volt jó móka az oldalvonalról nézni az eseményeket, de gratuláció illeti a többieket, jó munkát végeztek, és teljesen megérdemlik az eredményt.”

A Magyar Nagydíj keményebb hétvége lesz?

„Már ez a hétvége is elég kemény volt, és hiába lett Carlos 5., a tempónk nem volt ennyire erős. Tehát sokat kell még dolgoznunk, szerintem sok csapat frissítést is hozott Németországba, és sikerült is előrelépniük. Bármi is legyen, kemény hétvége áll előttünk, és nem tűnik úgy, hogy olyan erős autónk lenne, mint az utóbbi versenyeken. De megpróbálunk fejlődni.”