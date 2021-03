Norris előtt egy pillanatra felcsillant a dobogós helyezés lehetősége

A McLaren a 2021-es Bahreini Nagydíj időmérőjén nem bizonyult egyértelműen a harmadik leggyorsabb csapatnak, miután Charles Leclerc és Pierre Gasly is a wokingiak párosa előtt végzett, Gasly ráadásul a közepes gumikon jutott be a Q3-ba.

Norris azonban kiváló versenyt futott vasárnap, és a futam korai szakaszában Ricciardót, Gaslyt, és Leclerc-t is megelőzte, a negyedik helyet pedig nem is engedte ki a kezei közül. Norris a futam után azt is elárulta, hogy egy kicsit abban is reménykedett, hogy a Mercedes elrontott kerékcseréje miatt lesz még esélye a 3. helyre is.

„Valami történt Bottas kerékcseréje közben. Őszintén, azt reméltem, hogy ezzel vége is van a futamának” – idézi Norrist a Crash.net. „Természetesen nem akarok senkinek semmi rosszat kívánni, de egy pillanatra azt hittem, hogy ebből még lehet valami. Volt egy kicsi deja vu érzésem a tavalyi év után” – utalt Norris a Mercedes Szahír Nagydíjon bemutatott borzalmas hibájára.

Még több F1 hír: Ezen banális okból esett ki végül Alonso a versenyből

Norris jóval új csapattársa, Daniel Ricciardo előtt végzett, aki Sergio Perez és Charles Leclerc mögött végül csak a 7. lett. „Elégedett vagyok a 4. hellyel. Szerintem jó tempónk volt, az autó is jó volt, de ehhez meg kellett előznöm Danielt, Pierre-t és Charles-t is, szóval egyáltalán nem volt egyszerű versenyem.”

„Keményen harcoltam a futam elején a pozíciókért, ezután pedig már figyelhettem a gumikezelésre” – összegzett Norris.

Daniel Ricciardo szerint az eredményén még látszódik, hogy új autóval van a pályán, de pozitív jelnek tartja, hogy csalódott egy 7. helyet követően:

„Nehéz versenyem volt, amikor próbáltam felvenni a tempót, miután hallottam, hogy mások milyen köridőket mennek, talán egyszer sikerült hasonló kört autóznom, utána egyből veszítettem a rákövetkező körben.”

„Nagyon sok visszajelzésem volt a csapat felé, és biztos vagyok benne, hogy sokat tanulunk majd ebből a versenyből. Ha a 7. helyet tartjuk rossz eredménynek, akkor szerintem rendben leszünk. Egyáltalán nem rossz innen kezdeni a szezont.”