Norris elmondta, mire számíthatunk tőle a Drive to Survive új évadában

Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, március 11-én kerül fel a Netflix kínálatába a Drive to Survive negyedik évada, amely minden eddiginél izgalmasabbnak ígérkezik, hiszen a felejthetetlen 2021-es F1-es idényt dolgozza fel.

A McLaren versenyzője megengedte a kameráknak, hogy filmezzék őt a tavalyi szezon során, de azzal viccelődött, hogy egyes jelenetekben nem a legjobb oldalát láthatjuk majd. Amikor megkérdezték tőle, hogy sokat fog-e szerepelni benne, ő így felelt: „Remélem. Természetesen engem is követtek.”

„Otthon is forgattunk néhányszor, néhány jelenetben golfozunk épp. Vélhetően elég szörnyen fogok kinézni, mert sikerült a lehető legrosszabbakat ütnöm, miközben vettek a kamerák” – mesélte a brit pilóta, aki tehát kicsit talán lámpalázas volt.

Ennek ellenére viszont Norris maga is nagyon várja már, hogy megnézhesse a sorozatot, mivel 2021 az eddigi legsikeresebb idénye volt a Forma–1-ben. „Egész jó évem volt, szóval látni fogtok engem és a többi pilótát is, ha nem is mindenkit. Én is várom már, hogy megnézhessem” – mondta a GQ-nak.

Norris kijelentése talán arra is utalhatott, hogy Max Verstappen vélhetően csak nagyon keveset fog szerepelni az új évadban, mivel tavaly kijelentette, hogy nem szeretne asszisztálni a show-hoz, mivel az sok mindent elferdít és felesleges drámát kreál.

