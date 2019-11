Norris elismerte, a Renault gyorsabb volt Austinban

A McLaren erős volt szombaton, mint általában, de a csapat figyelmeztetett, hogy nem lesz könnyű a vasárnap a szél miatt, ami vissza is tért. Ez pedig hatással volt a csapatra, addig a Renault Daniel Ricciardo által növelte a tempót, és megszerezték a 6. helyet a két McLaren előtt. Lando Norris egyszerre volt elégedett, és kissé csalódott, mivel nem győzték le a franciákat, vagyis csak félig, hiszen Nico Hülkenberg 9. lett.

Még több F1 hír: Hamilton: Ez volt a legnehezebb év számomra

„A mai nap a látványos csatákról is szólt. Daniel (Ricciardo) a pályán is egy szórakoztató figura, aki a rajtot követően hatalmas sebességgel vetődött be mellém a 2-es kanyarban. Kicsit meg is lepett, de visszahoztam, ha jól emlékszem... A helyzet nem volt ideális, mert pozíciót is vesztettem, de annak örültem, hogy az autóm egyben maradt a rajtnál.”

„Az időmérő edzésen bizonyítottuk, hogy mi vagyunk a leggyorsabbak. Határozottan erősebbek voltunk a többieknél, de tudtuk, hogy ma nagyobb kihívás vár ránk, különösen az ilyen szélviszonyok miatt. Nem voltam ledöbbenve emiatt, mert számítottunk rá. Szóval nem volt könnyű, és ez hatással volt ránk, miközben kipróbáltunk pár alternatív stratégiát. A 2 kiállást is kipróbáltuk.”

„Nem igazán lepett meg az, hogy a többiek is erősek voltak. Szerintem tényleg erősek. Nem mondhatom azt, hogy sokkal erősebbek vagyunk, mert ez nem igaz. A legtöbb futamon versenyképesek vagyunk, de a többiek is jó tempót mennek, néhol jobbat is, mint máshol. Ez egy ide-oda lengő mérleg, és mindig van hová fejlődnünk.”

„Megvan bennünk a potenciál ahhoz, hogy erősebbek legyünk. Az autónk kissé jobban működik az új gumikon, és minél többet tudunk kinyerni az autóból, annál nagyobb a rés. Ez viszont nem olyan könnyű. Most viszonylag lassabbak voltunk a Renault-nál, akik valószínűleg valóban gyorsabbak voltak, mint a többiek.”

„Amikor 2-3 tizedmásodperccel lassabb vagy, az nem olyan szórakoztató. Nem tudtunk olyan jó időket menni, mint szombaton. Ezzel együtt ezen a hétvégén a Toro Rosso végig nagyon erős volt. Soha nem számítottunk arra, hogy mindig meglesz ez a 7. és 8. hely, de csapatként képesek vagyunk arra, hogy rendszeresen harcban legyünk.”