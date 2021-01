Norris eleinte nehezen értette meg a McLarenjét

Mivel az autók alapja nagyjából ugyanaz marad 2021-re, így Norrisnak megvan az esélye, hogy még többet tudjon tanulni róla, és ezáltal még jobb teljesítmény hozhasson ki belőle. A trükkös autóval, amink volt, még mindig sok munka vár ránk idén, ami az MCL35M-et illeti” – mondta a brit a Motorsport.com-nak.

Szerinte még nem sikerült mindent kihozniuk ebből a modellből. „Az a jó abban, ha valami nem stimmel az autóval, hogy megpróbálhatsz javítani rajta, és valami pozitívvá alakítani a negatívumokat, hogy gyorsabb lehessen. Ez egy jó dolog.”

„Nem arról van szó, hogy nagyszerű autónk van, amely lassú, és nem tudjuk, hogy mit kezdjünk vele. Egyszerűen csak nagyon nehéz megtalálni és megoldani az apróságokat. A gyárban mindenki gőzerővel dolgozik az autó fejlesztésén.”

Norris azt is tudja, hogy a többieknek is komolyan meg kell küzdeniük minden egyes századmásodpercért is. „Talán ezért voltak a csapatok olyan hasonlóak az utóbbi két-három évben – talán a Ferrarit kivéve.”

„Hiába költesz akármennyi pénzt, nem olyan könnyű a mérnököknek kitalálni az apró részleteket, amelyek millimétereken vagy a sok különböző alkatrész kicsi eltérésein is múlhatnak” – zárta a jövőre már Ricciardo mellett versenyző tehetség.

