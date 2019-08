Norris: Eleinte nagy nyomás volt rajtam, de már egyre nyugodtabb vagyok

Lando Norris azután került be a Forma-1-be, miután 2018-ban a Formula 2-ben az összetettbeli második helyen végzett George Russell mögött. Így a McLaren egy teljesen új párossal, Lando Norrisszal és Carlos Sainz-cal áll fel 2019-ben, miután sem Fernando Alonso, sem Stoffel Vandoorne nem maradt a wokingi F1-es alakulatnál.

Norris erősen kezdte az idényt: Ausztráliában nyolcadik lett a kvalifikáción, és a második versenyen, Bahreinben már a hatodik helyen végzett, így 8 ponttal a zsebében távozott. Azóta pedig a brit tehetség elmondása szerint egyre nyugodtabbá vált.

A Motorsport.com arról kérdezte meg Norrist, hogy mennyire „érintette meg” őt újoncként a McLaren csapatának mérete.

„Őrülten nagy. A McLaren a többi forma-1-es csapat méretéhez képest is elég nagy. Minden nap, amikor besétálok a McLarenhez, lenyűgöz az egész. Rengeteg emberrel beszélek, akiktől folyamatosan tanulni tudok. Ugyanakkor ez nyomást is rak rám, mivel az emberek munkája attól függ, hogy Carlos és én milyen munkát végzünk.”

„Tehát ez nyomást rak ránk, azonban ez a nyomás a jó értelemben egyre kisebb. Amikor az első versenyemet teljesítettem, az járt a fejemben, hogy rengeteg ember sokat vár tőlem. Ez most is így van, de már nyugodtabb vagyok az ügyet illetően, magabiztosan vezetek, tudom, hogy jó munkát fogok végezni, és nem okozok csalódást a csapatomnak.”

Norris 12 futamot követően a világbajnoki pontverseny 10. helyén áll, a legjobb eredményei pedig hatodik helyezések. A McLaren pilótája elég hamar végigjárta a juniorszériákat, és sehol sem töltött 1 évnél többet.

„Carlos és én bármire is panaszkodunk, 3-4 futamon belül már jön is egy fejlesztés arra a területre. Szóval ebből csak profitálunk. A Formula 2-ben még bőven nem ez volt, csak kisebb változtatásokat eszközöltünk – ez nagyon messze volt a forma-1-es szinttől.”

„És van egy csomó dolog, amit idén vetettünk be, és nagy hatása lesz még jövőre is. Szóval amikor panaszkodsz, a hosszú távú hatásokra is gondolnod kell.” – zárta Norris.

A Magyar Nagydíj ideje alatt is felkerült néhány érdekes frissítés az autókra, többek között a Ferrari is, mely egy újfajta „bumerángos” megoldással állt elő az SF90-en.