Norris egyre rutinosabb, ez pedig az eredményein is látszik

Lando Norris kitűnő teljesítménnyel robbant be a Forma-1-be 2019-ben, gyakorlatilag az első pillanattól kezdve világos volt, nem véletlenül voksolt rá a McLaren Carlos Sainz csapattársaként. A fiatal brit második idényében szintet tudott lépni és minden idők harmadik legfiatalabb pilótájaként dobogóra állhatott.

Bár 2021-ben egészen közel állt ahhoz, hogy megszerezze első futamgyőzelmét a száguldó cirkuszban, ez végül mégis Daniel Ricciardonak jött össze a wokingiakkal. Ugyanakkor, Norris a szezon egészét tekintve jobb teljesítményt nyújtott az ausztrálnál, megszerezte első pole-ját és végül a világbajnoki pontverseny hatodik helyén zárt, megelőzve csapattársát.

A tőle látottak alapján egyértelmű, hogy ő lehet a jövő bajnoka, hiszen rendkívül domináns teljesítménnyel szorította háttérbe Ricciardót. Norris szerint a szisztematikus fejlődés természetes, amit a rutin hoz magával minden versenyző esetében.

„Mindig is utáltam, amikor egy versenyző a tapasztalat hiányát hozza fel egy-egy rosszabb teljesítmény után kifogásként, de azt kell mondanom, hogy évről évre egyre tudatosabban tudok versenyezni” - mesélte Norris a Motorsportnak, hozzátéve, sokat segített F1-es karrierjének elején, hogy egy olyan kvalitású pilótával kellett versenyeznie, mint Carlos Sainz.

„Úgy gondolom, a második évem jó volt, de Carlos szerintem az egyik legjobb pilóta a Forma-1-ben, és miatta lettem ilyen jó, hiszen a legjobbamat kellett nyújtanom ahhoz, hogy legyőzhessem. Egészen kivételes munkát végzett, így kissé háttérbe is szorultam, ez motivált arra, hogy megtegyem a következő lépést, hogy ugyanolyan jó legyek mint ő.”

Norris arról is beszélt, hogy a tavalyi évnek egy jobb autóval és új csapattárssal kezdte, de már sokkal magabiztosabban vágott neki a küzdelemnek. A téli szünetet követően felfrissülve kezdhette el harmadik F1-es idényét és már jóval tapasztaltabbnak érezte magát.

A brit előző szezonja erősen indult, de azt ő maga is elismeri, hogy később valamelyest visszaesett a teljesítménye. "Elégedett vagyok azzal a fejlődéssel, amit 2021-ben elértem. Néhány hibámat az erősségemmé formáltam, de persze még van hova fejlődnöm."

„Több versenyhétvégén is hibáztam, például Brazíliában is, ami talán a szezonom egyik legnagyobb bakija volt. Szoros versenyben voltunk végig a Ferrarival a harmadik helyért, talán meg is előzhettük volna őket” - tette hozzá Norris.

A McLaren jövő hét pénteken mutatja be a 2022-es idényre tervezett autóját. A további csapatok leleplezési időpontjai ezen a linken érhetők el.

