Norris édesapja máris új célt tűzött ki fia elé az „elképesztő” első győzelem után

A McLaren pilótája 2019-ben csatlakozott a mezőnyhöz, és több mint száz futamot kellett várnia arra, hogy a dobogó legfelső fokán pezsgőzhessen. Adam, az édesapja viszont arról beszélt, hogy ez a siker egy jóval hosszabb út csúcspontja is volt.

„Régóta érett már – azt hiszem, mindenki erről beszél! Tényleg elképesztő, 110 futam, de én közben számolgattam, és szerintem nagyjából 900 versenyen voltam az utóbbi 16 évben, szóval tényleg hosszú volt ez az idő, de most már megvan, sikerült” – mondta a Sky Sportsnak.

„Csodálatos, a többi apa... Lewis édesapja nemrég küldött nekem üzenetet. Sok mindenen mentünk keresztül, és érdekes, ismervén a többi szülőt, hogy milyen sok órát áldozol arra, hogy támogasd őket. Én 350 versenyhétvégét számoltam, de vélhetően ennél is több volt. Ettől függetlenül imádom, annyira boldog vagyok miatta” – mondta Adam Norris.

A McLaren versenyzője a győzelmét követően egyébként hamar megemlítette a szüleit, és természetesen nekik is megköszönte, hogy segítették a pályafutását. „Hosszú időbe telik eljutni idáig. Mindenki azt gondolja, hogy egyik napról a másikra történik, de hosszú az utazás.”

„Egyszerűen jó érzés eljutni erre a pontra, miközben olykor úgy tűnhet, hogy annyira messze van. Amikor indulsz, azon gondolkozol, hogy »eljutok valaha is a Forma–1-be«? Aztán amikor ez megvan, akkor az jön, hogy »fogok valaha is futamot nyerni«? Ez tehát most nagyszerű, elképesztő.”

Norrist sokan világbajnokságra is esélyes versenyzőnek tartják, és az utóbbi évek alapján talán ki lehet jelenteni, hogy egy még jobb autóval valóban az lenne. Az édesapja is úgy gondolja, hogy elérhető ez a cél. „Az emberek nem realizálják, de a jó napok mellett sok a rossz nap is, és öt éven át azon gondolkozol, hogy »ennyi, ez már túl sok, túl sokat vagyok távol otthonról, a családtól«, de a végén az egész megéri. Most azonban vár rá még egy feladat, nem igaz – a világbajnoki cím!”

Norris egyébként anno tett egy ígéretet is arra az esetre, ha megszerzi első győzelmét. Reméljük, állja a szavát.