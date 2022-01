Norris büszke, hogy az őszintesége másokon is segít

A McLaren ifjú tehetsége, aki jelentős rajongótábort alakított ki, mióta 2019-ben megérkezett a sorozatba, sosem titkolta, hogy olykor nagyon meggyűlt a baja az F1-es versenyzői léttel járó komoly nyomással és elvárásokkal.

Karrierje elején például attól félt, hogy ha nem teljesít elég jól, akkor az ülését is elveszítheti, ezzel a gondolattal pedig nehezen tudott megbirkózni. Miután azonban segítséget kért, most már sokkal jobb helyzetben van, és ő maga is igyekszik segíteni azoknak, akik hozzá hasonló problémákkal szembesülnek.

Érzése szerint az, hogy őszinte volt, sok előnnyel járt számára és mások számára is. „Örülök, hogy egyre többen beszélnek erről és jönnek rá, hogy ezzel csak magukon és másokon segítenek. Nem hiszem, hogy lennének negatívumok ezzel kapcsolatban.”

„Az mindenképpen jó, ha beszélsz róla, ha pedig ezt egy nagyobb közönség előtt teszed meg, akkor az még előnyösebb. Így azok is jól járnak majd, akik szintén küzdenek valamivel.” Norris elmondta, hogy közvetlen visszajelzéseket kapott a rajongóitól az általa követett hozzáállás pozitív hatásairól.

„Boldog és büszke vagyok arra, hogy részese lehetek azon emberek csoportjának, akik elfogadták ezt és szívesen beszélnek is róla. Még mielőtt komolyabban belementem volna, már akkor is voltak rajongók, akik elmondták, hogy milyen sokat segít ez nekik.”

„Aztán rájöttem, hogy komolyabb hatást gyakorolhatok százakra vagy akár ezrekre is. Remek látni, amikor üzeneteket kapok arról, hogy segítettem valakinek, vagy hogy nekem köszönhetően a barátaik vagy a családjuk is jobban érzi magát.”

„Szóval minél többet láttam ezt, annál inkább rájöttem, hogy milyen hatást gyakorolhatok a Forma–1-nek is köszönhetően. Ezért is gondoltam azt, hogy jobb lenne nyilvánosabban megosztani a gondolataimat, hogy a lehető legtöbb emberhez juthasson el az üzenetem” – zárta Norris.

