Norris beszélt arról Rossival, hogy együtt fognak majd versenyezni egyszer

A most hétvégi Valenciai Nagydíj lesz Rossi utolsó MotoGP-s futama, ezzel lezárva az illusztris, 26 éves motoros pályafutását. Norris eddig sem tagadta, hogy mennyire felnéz a kilencszeres bajnokra, és a saját sisakdizájnját is Rossiéról mintázta.

Először még a 2019-es Brit Nagydíjon találkoztak egymással, Norris pedig a mostani F1-es hétvége előtt felfedte, hogy küldött Rossinak egy „szívből jövő üzenetet” a visszavonulása kapcsán, és rendszeres szoktak beszélgetni az olasszal.

„Tegnap este küldött nekem egy üzenetet, mert most készül az utolsó versenyére. Igazából válaszolt arra, amit írtam neki még a hétvége megkezdése előtt. Egy szívből jövő üzenet volt, megírtam, hogy mennyire hiányozni fog a MotoGP-ből, és gratuláltam neki az elért eredményeihez” – mesélte Norris.

„Szoktunk egymással beszélgetni. Még mindig szeretnénk kipróbálni valamit közösen, valamilyen versenyen indulni. Több GT-futamon is tervez rajthoz állni, szóval továbbra is imádja a versenyzést. Nemcsak a motorokat kedveli, de az autókat is.”

„Talán most több ideje lesz eljönni egy F1-es futamra, a terv pedig továbbra is az, hogy valamit csinálni akarunk együtt. Remélhetőleg ez össze is fog jönni.” Rossi 2022-ben is folytatni fogja a versenyzést, méghozzá a GT-autóval, bár a terveiről még sokat nem tudni, csak azt, hogy januárban valószínűleg elindul a Gulf 12 órás viadalon.

Visszatérve még Rossi visszavonulásához, Norris elmondta, hogy az olasz nélkül vélhetően nem akart volna annyira versenyző lenni. „Szomorú idők ezek, hiányozni fog. Továbbra is igyekszem olyan sok MotoGP-futamot megnézni, amennyit csak lehet.”

„Őt figyeltem mindig, amikor még kicsi voltam, miatta akartam versenyezni és ültem először egy motorra. Ő volt az, akire a leginkább felnéztem, segített nekem eljutni ide, ahol most vagyok, mert ha nem néztem volna őt, akkor talán nem akartam volna ennyire versenyző lenni.”

„Hiányozni fog, az biztos. Szerencsés vagyok, hogy találkozhattam vele Silverstone-ban, amikor kimentem a MotoGP-re. Hiányolni fogom őt a sorozatból, de ezzel nem csak én vagyok így. Többmillió rajongó támogatja őt, a karaktere pedig egyedi, ez az egyik legjobb dolog vele kapcsolatban, amilyen ember.”

„Mindenkire van ideje, szóval szerintem különleges fickó, és egyértelműen hiányozni fog” – zárta Norris. A Brazil Nagydíj csütörtöki napján egyébként Lewis Hamilton és Fernando Alonso is megemlékezett Rossi legendás karrierjéről.

