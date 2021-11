Norris beismerte, nem számított ilyen jó időmérőre Katarban

Ez pedig nagy előrelépés ahhoz képest, ahol a szabadedzések alatt voltak. A harmadik gyakorlás során például egyik wokingi autó sem tudott bekerülni a legjobb tízbe. Daniel Ricciardo ugyan végül elvérzett a Q2-ben, Norris megint hozta idei remek formáját.

Igazából már az is csoda, hogy be tudott jönni hatodiknak, hiszen nemcsak a nagy ellenfél Ferrari, de az AlphaTauri és az Alpine is gyorsabbnak tűnt náluk. Ehhez képest az olaszokat megverte, akárcsak Esteban Ocont és Juki Cunodát.

Ennek fényében pedig elégedetten értékelte időmérőjét Norris. „Nagyon örülök a mai napnak. Elég sokat fejlődtünk a harmadik edzésről a kvalifikációra, de még így sem számítottunk a hatodik helyre.”

„Mindenképpen elégedett vagyok, mert nem volt ez annyira könnyű, de vélhetően ez volt az egyik legjobb időmérős köröm az utóbbi időben. Tetszik, hogy sikerült ilyen jól dolgoznia a csapatnak, ez sokat segített. Összességében tehát pozitív nap volt.”

„Nem jutottunk be a Q3-ba a közepes keveréken, ez az egyetlen probléma. Emiatt kicsivel nehezebb lesz az életünk vasárnap, de még így is jó esélyünk van, hogy sok pontot szerezzünk.” Norrisnak biztosan jobb esélyei lesznek rá, mint csapattársának, aki év eleji önmagát idézte, és csak a 14. lett.

„Ez nyilván nem volt egy jó edzés a pozíciókat tekintve. Szerettem volna versenyképesebb lenni, de szenvedtem az utolsó tizedek megtalálásával. Úgy éreztem, ha nyerek egy helyen, akkor veszítek egy másikon, szóval egyfajta patthelyzet alakult ki.”

„Szóval van még min dolgozni, hogy megtaláljuk az időt. Úgy vélem, mindenhol maradt még benne. Nem volt nagy hiba vagy ilyenek, egyszerűen csak hiányzott az az extra fél tized egyes kanyarokban” – mesélte Ricciardo lemaradásának okát.

