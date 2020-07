Norris: „Azt hittem párszor, hogy elrontottam” – a dobogósok nyilatkozatai az Osztrák Nagydíj után

Valtteri Bottast végig nagy nyomás alatt tartotta csapattársa, Lewis Hamilton, miután Max Verstappennek technikai problémával kellett kiállnia.

„Nagy nyomás alatt versenyeztem végig, egy safety car még rendben volt, de a végén már azt mondtam, hogy na ne már, mindegyik egy újabb lehetőség volt Hamiltonnak, de kontrollálni tudtam a versenyt, nem is lehetett volna jobban kezdeni a szezont” – mondta Bottas a verseny után.

A Mercedest az egész versenyen hátráltatta egy szenzorprobléma a sebességváltóval kapcsolatban. Ez vetett véget Lance Stroll versenyének is, és a Mercedes arra kérte a pilótáit, hogy ne hajtsanak a rázókövekre. Ez többé kevésbé sikerült is, de Bottasnak szerencséje volt, hogy Albon nem tudta levadászni a puhább gumikon.

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Performance, follows the Safety Car

„Nagyon kellett vigyázni az autóra, és egy ponton aggódtam is, de szerencsére célba tudtunk érni, és vezetjük a konstruktőri bajnokságot” – zárta Bottas.

Talán egyetlen Ferrari rajongó sem számított arra őszintén, hogy Charles Leclerc-nek valós esélye lehet a dobogóra, azonban a monacói remekül használta ki a McLarenek és Sergio Perez csatározását, és lesipuskásként megszerezte a dobogó második helyét, Hamilton büntetését követően.

„Egyáltalán nem számítottam erre, olyan, mint egy győzelem ez nekünk. Szerintem mindent tökéletesen csináltunk, szerencsénk volt Lewis büntetése, és a kiesők miatt, de ez volt a cél, hogy minden lehetőséget kihasználjunk. Azt mondanám, hogy ez volt az egyik legjobb versenyem az F1-ben, mert nem hibáztam egyáltalán.”

Még nagyon sok munka vár ránk, és messze vagyunk attól, ahol lenni akarunk, de elégedett vagyok a 2. hellyel, és biztos vagyok abban, hogy visszaérhetünk az élre.”

„Nagyon agresszíven kezdtem a versenyt, egymás után jöttek a biztonsági autók és tudtam, hogy az első kanyarból mindig jól kell kijönnöm, de nem volt egyszerű, és várnom kellett a lehetőségekre. Lando és Sergio is lassú volt, úgyhogy betettem oda az autót.”

Lando Norris karrierjének első dobogós helyezését szerezte, miután keményen megelőzte a figyelmetlen Perezt, akinek szintén volt egy 5 másodperces büntetése, azonban Hamilton a dobogón maradt volna, ha Norris nem csinál 3, szinte időmérős kört a verseny végén. Az utolsó körben 7 tizedet adott Hamiltonnak, aki a fennálló sebességváltó hiba miatt

„Nem találom a szavakat, voltak olyan pillanatai a versenynek, ahol már azt hittem, hogy elrontottam, nem fog sikerülni, Carlos is majdnem megelőzött, de sikerült megelőzni Perezt, és megszereznem a dobogót. Nagyon hosszú verseny volt, nagyon büszke vagyok a csapatra, és örülök, hogy ennek a részese lehettem.”

„Az utolsó körökben, amikor meg kellett előznöm perezt, tudtam, hogy Lewisnak van 5 sec büntetése, tudtam, hogy nyomnom kell, de mindig szenvedtem egy kicsit, amikor nagyon közel kerültem egy autóhoz. Mindent feltekertem, és nagyon kemény 3 kört toltam, nagyon boldog vagyok, és örülök, hogy a részese lehetek ennek a történetnek.”

Race winner Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1 celebrates on the podium with the champagne with Charles Leclerc, Ferrari and Lando Norris, McLaren

Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images