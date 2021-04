Norris: az idei McLaren jobban passzol Ricciardo vezetési stílusához

A 2021-es Forma-1-es szezon első időmérő edzésén a McLaren új pilótája, Daniel Ricciardo egyből legyőzte Lando Norrist, azonban a brit pilóta a vasárnapi versenyen remek tempót autózva a 4. helyen ért célba, értékes pontokat gyűjtve a McLarennek.

Norris teljesítményét nagyon pozitívan értékelte a csapatfőnök Andreas Seidl is, aki szerint Norris „megtette azt a következő lépést”, amit vártak tőle a szezon előtt: „Folyamatosan elvárjuk az ilyen lépéseket a fiatal pilótáktól, mert így lesz valakiből topversenyző ebben a sportban” – mondta Seidl.

Norris azt is elárulta, hogy a vasárnapi versenytempójához az is hozzájárult, hogy az időmérőt követően Ricciardo telemetriáját elemezte, az ott látottakat pedig már másnap átültette a gyakorlatba, mivel úgy érezte, hogy a tavaly is használt vezetési stílusával csak saját magát hátráltatja.

Még több F1 hír: Az F1 szakértője szerint az AlphaTauri a Ferrari és a McLaren előtt jár

„Úgy éreztem, hogy pont úgy vezettem, ahogyan az elmúlt években is, aminek különösen az időmérőn voltak negatív hatásai” – nyilatkozta Norris. „Jó munkát végeztem, de úgy érzem, saját magamat hátráltatom néhány dologgal.”

„Miután jobban megértettem az autót, úgy éreztem, már a versenyen kipróbálhatnám ezeket a gyakorlatban is, és úgy éreztem, tényleg gyorsultam azokon a területeken, ahol addig sokat veszítettem.”

Norris azt is hozzátette, hogy Ricciardo adatai azért is nagyon értékesek számára, mert az ausztrál vezetési stílusa jobban passzol a MCL35M-hez.

„Bár Daniel még új, jó pár különbség van az idei és az előző autók között abban, hogyan kell vezetned. Néhány helyen az ő vezetési stílusa sokkal jobban passzol az autóhoz.”

„Még van hova fejlődnöm, de nem csak Danieltől kell tanulnom, saját magamra kell fókuszálnom, elsősorban a versenytempót illetően, mert pár éve még egyáltalán nem voltam ennyire jó ezen a területen. Most azonban úgy érzem, jó munkát végeztem, szóval boldog vagyok.”