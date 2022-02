Norris: az F1-nek komolyabban kellene fellépnie a netes trollok ellen

Nicholas Latifi kedden árulta el, hogy az Abu Dhabi Nagydíjon történtek után kapott halálos fenyegetések következtében néhány nyilvános helyre csak testőrök kíséretében mert elmenni. Mint ismert, a Williams pilótájának balesete miatt kellett beküldeni a biztonsági autót a szezonzárón, néhány szurkoló pedig őt találta meg bűnbakként, amiért Lewis Hamilton elveszítette a világbajnoki címet.

Az incidens elsősorban a közösségi médiában generált indulatokat, most pedig Lando Norris fejtette ki, hogy a Forma-1-nek kezdenie kellene valamit ezzel a problémával, amely egyre komolyabb mentális nyomást helyez a versenyzőkre. Azt persze a brit is hozzátette, hogy a trollok ellen a legjobb fegyver, ha csak simán kinevetik őket, de az F1-nek mindenképpen foglalkoznia kell a közösségi média sötét oldalával.

„Az első három Forma-1-es szezonomban megtanultam, vannak olyan emberek, akiknek az egyetlen örömforrás az életükben az, ha támadnak másokat. Ezt borzasztó látni. Hogy ez hatással van-e rám? Talán, egy kicsit. A magam részéről viszont manapság már csak viccnek veszem ezeket a dolgokat, minthogy magamra vegyem, hiszen úgysem tehetünk semmit“ - fogalmazott Norris.

„A saját munkánkra kell koncentrálnunk, arra, hogy a legjobb köridőket fussuk. Ha valami olyasmi történik, ami nem rajtunk múlik, akkor senkinek sincs joga okolni minket ezért. Bízom benne, hogy ez megváltozhat és nem kell igazából törődnünk azzal, mit mondanak az emberek.“

„Mi a McLarennél csapatként is mindent megteszünk, hogy javuljon a helyzet és megszabaduljunk a káros emberektől, és biztos vagyok benne, hogy a Forma-1 is így tesz“ - fűzte hozzá Norris. A Latifit ért fenyegetésekkel kapcsolatban Jost Capito is megszólalt, a Williams csapatfőnöke szerint senki nem érdemelt volna ekkora haragot, mint amit versenyzőjének el kellett viselnie.

„Ami vele történt, az teljesen elfogadhatatlan. Az ilyen helyzetekben pedig nehéz lelki támogatásnál többet adni, nem igaz? Tudja jól, hogy nem tett semmi rosszat és a csapat sem hibáztatja őt semmilyen hibáért, kudarcért, vagy bármiért. Az autóversenyzésben előfordulnak ilyen dolgok, amikor a pozícióért harcolsz“ - mondta Capito.

„Ezek után kivonult a közösségi médiából és ezt mi is tiszteletben tartottuk, kellett neki egy kis szünet. Szerintem nagyon fontos, hogy most leírta az élményeit, ez mindenkinek erőt adhat a sportvilágban és azon kívül is“ - tette hozzá a Williams csapatfőnöke.

