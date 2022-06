Norris az erős eredmények ellenére sem tudja úgy vezetni a McLarent, ahogyan akarja

Egyelőre a 2022-es szezonban is folytatódik a tavaly már megtapasztalt forma a McLarennél: Lando Norris rendszeresen odaér a középmezőny élére, Imolában ismét váratlan dobogós helyezést szerzett, miközben Daniel Ricciardo ismét csak keresi, hogy miért nem bízik meg annyira az autóban, hogy több mint 5 tizedet kap átlagosan az időmérőkön Norristól.

Lando Norris azonban leszögezte, hogy a többi pilótához hasonlóan neki is ismét át kell esnie egy hosszas tanulási fázison a 2022-es autókkal kapcsolatban – amit hátráltatott a két hétig tartó mandulagyulladása is, és leszögezte, hogy az eddig elvégzett munkája miatt tart itt, nem azért, mert a McLaren csapattársa, Daniel Ricciardo helyett ismét az ő igényeire szabta az autóját.

„Nagyon elégedett vagyok a munkámmal” – nyilatkozta Norris többek között a Motorsport.com-nak a Monacóban szerzett 6. helye után. „Kicsit meg is lepett, hogy mennyire jó teljesítményt nyújtottam az elmúlt pár héten, ha hozzávesszük, hogy mennyire rosszul éreztem magamat.”

Még több F1 hír: Bottas: az Alfa Romeónál önmagam legjobb verziója lehetek

„Egyre több mindent értek meg az autóval kapcsolatban. Nem csak Danielnek új ez az autó, hanem mindenki másnak is az. Nekem is nagyon sok bevett szokásomon kellett változtatnom az idei évre, és úgy érzem, hogy már egyre jobban ráérzek a dolgokra. Szerintem egyre jobb tempót tudok kihozni az autóból, az időmérő mellett már a versenyen is.”

„Szó sincs arról, hogy mivel már ennyi ideje itt vagyok a McLarennél, nekem minden egyből tökéletesen megy. Éppen az ellenkezője igaz. Nekem is új ez az autó, ezek a gumik, beállítások, minden. Én is a nulláról indultam, és még mindig újra kell gondolnom, hogyan is vezetem ezt az autót. Sok szempontból még most sem vezethetem úgy az autót, ahogyan szeretném, de erre szerintem sok példa van még a mezőnyben.”

„Charles idén sokkal jobb eredményeket ért el Carloshoz képest, pedig tavaly Carlos előtte végzett a pontversenyben, most azonban úgy tűnik, hogy Charles sokkal jobban ráérzett a dolgokra. Ugyanez igaz Perezre is, sokkal jobb idén, mint tavaly volt.”

„Mindenkinek időbe telik, mire alkalmazkodik az új autóhoz, és úgy érzem, hogy hét futam után végre kezdek ráérezni, hogy mit kell tennem.”