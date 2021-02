Norris az első körök után: „már van egy pár ötletem, hogyan lehetne még jobb az autó”

2021-ben a McLaren mutatta be először az aktuális Forma-1-es autóját, az MCL35M-et, amit már nem Renault, hanem a Mercedes motorja hajt, 2014 után először. A hétfő esti bemutatón maga az autó nem is volt jelen, hiszen az már Silverstone-ban volt, ahol ma pályára is vitték.

Minden csapat egy évben két filmforgatási napot tarthat, amit a csapatok többsége általában az év elején installációs napként szokott kihasználni, így tett ma a McLaren is, ahol a csapat brit pilótája, Lando Norris vihette pályára először az új autót.

Norris a helyszínen forgató Sky Sports-szal osztotta meg az első gondolatait:

„Nagyon jó érzés újra egy olyan autóban ülni, amin mindenki olyan keményen dolgozott, köszönettel, és elismeréssel tartozom a teljes csapatnak” – mondta Norris, aki a tavalyi szezonnyitón szerezte meg az első Forma-1-es dobogós helyezését.

Még több F1 hír: McLaren MCL35M technikai elemzés: erős Mercedes hatás

A körülmények messze nem ideálisak ma Silverstone-ban, amellett, hogy esik az eső, a levegő hőmérséklete sem éri el a 10 fokot. „Nehéz volt egy jó első benyomást szerezni az autóról, de egyszerűen jó érzés, hogy ismét versenyautóban ülhetek. Volt egy kis alul és túlkormányzottság is odakint, ami tetszett.”

„Már hónapokkal ezelőtt megkezdtem a felkészülésemet, de ez az első olyan nap, amikor már nekem kell vezetnem a visszajelzéseimmel a csapatot. Nagyobb részesedést kell vállalnom ebből, hogy a lehető leggyorsabbá tegyük ezt az autót, a lehető leghamarabb.”

„Még nagyon sok munka áll előttünk, sok kör vár ránk. Már most van egy pár ötletem azzal kapcsolatban, hogyan lehetne komfortosabbá, és jobban vezethetővé tenni az autót, de egyelőre nagyon kevés igazi problémám volt az autóval.”

Norris a McLaren tegnapi bemutatóján is utalt arra, hogy a harmadik Forma-1-es szezonjában már jobban a csapat vezérévé kell válnia, különösen azért, mert Ricciardo első hónapjai még biztosan a beilleszkedésről szólnak majd, de a csapatnak vezérre van szüksége.

Ezért nincs Mercedes-csillag a McLarenen.

Ajánlott videó: