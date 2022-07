Norris: az Alpine eddig is gyorsabb volt, de állandóan hibáznak

Lando Norris a remek 5. helyet szerezte meg a 2022-es Forma-1-es Francia Nagydíj időmérőjén, legyőzve George Russellt is, de azt követően, hogy elrontotta a rajtját, esélye sem volt befogni a nagy rivális Fernando Alonsót, és végül a 7. helyen intették le.

„Összességében sok pozitívummal távozhatunk innen, mert az újításaink nélkül még lassabbak lettünk volna, és talán pontot sem tudtunk volna szerezni” – nyilatkozta Norris többek között a Motorsport.com-nak.

„Az Alpine eddig is gyorsabb volt nálunk, de sokkal többet hibáznak, miközben mi több területen is jobb munkát végeztünk, aminek köszönhetően eddig előttük voltunk. Most, hogy (a konstruktőri bajnokságban, 4 ponttal) visszacsúsztunk mögéjük, kicsit realisztikusabbá vált a helyzet, ott vagyunk, ahol az autónk alapján megérdemeljük.”

Még több F1 hír: Ferrari: nem a futamgyőzelem a célunk a Magyar Nagydíjon

A futam leintését követően a parc fermében azt láthattuk, hogy Norris egy óriási törmelékdarabot szedett ki az autója jobb oldalából, azonban a Motorsport.com érdeklődésére a McLaren megerősítette, hogy azt a verseny utolsó pillanataiban szedte össze Norris, és a futam kimenetelére nem volt hatással.

Norris azt is hozzátette, hogy bármennyire nem szeretnék, az autójuk jobban működik az időmérőkön, mint versenytávon, ami szerinte azt bizonyítja, hogy összességében a csomagjuk messze elmarad az élmezőnyétől.

„Az új gumik, az üres tank valahogyan elrejti a problémáink legnagyobb részét, de amint megtankoljuk az autót, és felkerülnek a használt gumik, azok ismét megjelennek, és őszintén, egyszerűen lassúak vagyunk miattuk.”

„A teli tank elrontja az autónk egyensúlyát, de nem csak ez változik egyik napról a másikra. Az első tengellyel folyamatosan szenvedek a kanyarokban a verseny alatt, de legalább a pénteki szabadedzésen sikerült megértenünk az új csomagunkat.”

Elektromos Cupra vs az egyik legerősebb utcai Ferrari: ki nyer?