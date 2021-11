Norris: autógyilkos pálya ez a katari, ezért vigyáznunk kell

A McLarennek muszáj lenne elkezdenie faragni hátrányából ezen a hétvégén, ha még reális esélyt akar adni magának a Ferrari visszaelőzésére a konstruktőri bajnokságban. Papíron kedvezhet is nekik a Losail-pálya, hiszen sok rajta a gyors, nyújtottabb kanyar, és egy hosszú egyenese is van.

Látszólag pedig ez eddig be is igazolódott, és ugyan Norris nem akart még mélyebb esélylatolgatásba kezdeni, úgy érzi, nem állnak olyan rosszul. „Egészen erős nap volt ez, egyértelműen a megfelelő irányból közelítettük meg az egyensúly szempontjából.”

„Azt hittük, talán több problémánk lesz eleinte, de igazából még jobban is kezdtünk, mint ahogy gondoltam. Utána csak a szokásos előrelépést tettük, tehát mindenképpen jól indul a hétvége, kedvező napot zártunk. A pálya egészen rendben van, és már várom a holnapot.”

A két edzés során számtalan pályaelhagyást láthattunk, amely rendesen meg is tépázta az alacsonyra ültetett autókat, a brit szerint a sok hibának köze volt a szélhez is. „Elég trükkös a helyzet, mert fúj a szél. A sebességnél, amellyel megyünk, egy apró széllökés is sokat számíthat.”

„Ráadásul ott vannak még a kijárati kerékvetők is, amelyek normál FIA-kerékvetők, de itt viszonylag könnyen kárt tehetnek az autóban, ahogyan az nálam is volt az első edzésen, másoknál pedig az FP2 során. Hamar rajta lehet veszíteni, ezért oda kell figyelnünk, mert a szél komoly szerepet játszik” – fogalmazott Norris a napja után.

Daniel Ricciardo eközben nem volt olyan gyors, mint márkatársa, ezért el is mondta, hogy holnapra majd megpróbálja lemásolni Norris beállításait, hátha az segít rajta. „Ő ma gyors volt, ami jó, mert nem arról van szó, hogy mindkét autó le van maradva. Lando elöl volt, szóval lehetséges, hogy jön egy másolás beillesztés.”

„Nincs akkora gond, a hosszú etapjaink sem tökéletesek még, de a beállításokon lehet még dolgozni, ezért biztos vagyok abban, hogy fejlődhetünk. A pálya viszont remek, tetszik.” Az ausztrál most csak attól tart, hogy Pierre Gasly az AlphaTauriban elég messze volt tőlük, de ettől még nem tartja elképzelhetetlennek, hogy elkapják őt és a Ferrarikat.

