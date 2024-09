Norris Antonelliről: „Meredekebb lesz a tanulási görbéje”

Az olaszok új tehetsége Monzában az első szabadedzésen mutatkozhatott be az F1-ben, de a nagy debütálás végül nem tartott sokáig, hiszen Antonelli a második gyorskörén összetörte a W15-öt. Bár ez nem nézett ki túl jól számára, a következő napon jött a bejelentés, miszerint ő lesz George Russell márkatársa 2025-ben.

Addig pedig még van ideje fejlődni és tanulni, miközben az F2-es szezonját is be kell fejeznie, lehetőleg minél jobb eredményekkel. Utána viszont már a Mercedes kapja a főszerepet, és Norris ezzel kapcsolatban arról beszélt, hogy Antonelli számára eleinte biztosan nem lesz könnyű az élet, már csak amiatt sem, mert rendkívül fiatalon mutatkozhat be.

„Biztos vagyok benne, hogy meredek lesz a tanulási görbe, vélhetően meredekebb, mint a legtöbbünk esetében, ami mindig nyomással jár. Amíg azonban ezt jól tudja kezelni, és tanul a csapattársától, aki az egyik legjobb, akkor biztosan seperc alatt felveszi majd a ritmust” – idézte Norris szavait a RacingNews365.

Antonelli már eleve az F3 kihagyásával került az F2-be, és onnan rögtön az első szezonját követően egy F1-es élcsapatban fogja találni magát, miközben a nevelőszériában összességében nincs a legerősebb szezonja. A legtöbben, köztük persze Toto Wolff-fal, úgy hiszik, Antonelli ennek ellenére is helyt tud majd állni a debütálását követően.

„Azért lesz a Forma–1-ben, mert vélhetően elég jó ahhoz, hogy itt legyen, Toto pedig sokat lát benne. A kisebb kategóriákban már megmutatta magát. Az F4-ből az F2-be menni nagy ugrás, szóval vélhetően ez sem volt könnyű számára, de az F2-ből rögtön az F1-be kerülni szintén nem kis dolog.”

Ahogyan az sem kis dolog, amit az Aston Martin részvényeiről lehet hallani az Adrian Neweyval kapcsolatos pletykák közepette.