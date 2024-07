Norris: „Annyi volt bennünk, amennyit tegnap mutattunk”, a Red Bull viszont…

Magyarország után Belgiumban is nagyon ígéretesen indult a McLaren hétvégéje, hiszen a pénteki edzések során rendkívül erősnek tűnt a wokingiak autója. Max Verstappennél ráadásul ott van a rajtbüntetés, így mindenképpen kiváló lehetőség ez az ellenfeleknek arra, hogy pontokat hozzanak a hollandon.

Amikor azonban eljött az esős időmérő ideje, végül nem a papaja autók voltak azok, amelyek oda tudtak férkőzni a közvetlen élmezőnybe. Norrisnak az ötödik, míg Oscar Piastrinak a hatodik hely jutott, amiből vasárnapra eggyel jobb rajtpozíció válik Verstappen hátrasorolása miatt.

Norris a következőképpen értékelte az időmérőjüket: „Tegnap jók voltunk, de az egész hétvégét nézve úgy tűnt, a Red Bull egy lépéssel gyorsabb nálunk, hiába mi voltunk elöl tegnap. Szerintem ők egyáltalán nem fedték fel a lapjaikat, miközben mi igen, és igazából annyi volt bennünk, amennyit tegnap mutattunk.”

„Ettől függetlenül továbbra is optimisták vagyunk, de én a magam részéről egy kicsit küszködtem. Egyszerűen nem akart összeállni a dolog, ezért folyamatosan lépéshátrányban voltam, így igazából meg is lepett, hogy enyém lett az ötödik hely. Elégedett vagyok vele, még ha nem is ilyen eredményt akartam.”

„Holnap persze gyors autókat kell megelőznünk, ott lesz például Perez Red Bullja, de az alacsonyabb leszorítóerő, amelyet választottunk, ma talán nem segített annyira, de remélhetőleg holnap majd kifizetődik” – bizakodott tehát Norris a vasárnapi esélyeket illetően.

Saját elmondása szerint most hiányzott nála egy kis önbizalom is a gyorsabb szakaszokon, ami talán még tegnap megvolt nála. „Valami miatt ez a hétvége eddig nem állt úgy össze számomra, mint a korábbiak. Úgy érzem, nagyon próbálkoznom kell, hogy jól vezessem az autót minden kanyarban, míg ezt megelőzően ez természetesebben jött.”

Amikor arról kérdezték még őt, megnyerheti-e a vasárnapi viadalt, Norris így fogalmazott: „Ez a cél.” És mi más is lehetne a cél egy olyan autóval, amely az utóbbi hétvégék alapján már a mezőny legjobbjának mondható, miközben Verstappen csupán a 11. helyről fog nekirugaszkodni az izgalmasnak ígérkező Belga Nagydíjnak.

A Red Bull-os eközben nem tudja, mire számíthat maguktól a vasárnapi viadalon.