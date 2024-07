Norris: akár nyolc autó is harcolhat a pole pozícióért

Norris közel két és fél tizeddel tudott jobb időt futni a második gyakorlás során, mint Max Verstappen, ami ugyan egészen jelentősnek mondható, de a kvalifikáció vélhetően ennél szorosabb lehet majd.

A Ferrari például biztató napot tudhat maga mögött az új fejlesztéseivel, még akkor is, ha Charles Leclerc az FP2 során komolyabban megtörte Ferrariját, ami értékes pályaidőbe is került számára. Carlos Sainz ugyanakkor az első helyen végzett az első és a harmadik helyen a második szabadedzés alkalmával, ami azért mutatja, hogy a vörösökben is van tempó.

A Mercedes eközben jelentősebb lemaradásban volt, de az utóbbi két évben ők szereztek pole-t a Hungaroringen, és a szombati hűvösebb időjárás még segíthet nekik. A másik Red Bullban Sergio Perez is némi életjelet adott magáról a negyedik hely megszerzésével.

Amikor az időmérős lehetőségeiről kérdezték, Norris elmondta: „A mai nap alapján egészen jónak látom. Erős kört mentem. Összességében jó napot zártunk, de a holnap már teljesen más lehet. Szerintem szoros lehet köztünk, a Mercedes, a Ferrari és a Red Bull között. Úgy érzem, nyolc autó küzdhet majd a pole-ért, és vannak még más gyors autók is, mint a Haas.”

„Elégedett vagyok tehát az első nappal, de természetesen lesz még munkánk, ha kicsit komfortosabban akarjuk érezni magunkat” – zárta rövid pénteki értékelését Norris, mi pedig csak remélni tudjuk, hogy igaza lesz a kvalifikációt tekintve.

Az F1.com predikciója szerint is hatalmas csata várható a Magyar Nagydíj időmérőjén.