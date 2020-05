Norris a virtuális IndyCar-ban készül pályára gurulni a McLarennel

Az IndyCar sem maradt ki a sorból, és csinált egy online bajnokságot a mezőny tagjaival, ami nagyon népszerű lett. A motorsport rajongói minden lehetőséget megragadnak arra, hogy egy kis versenyzést lássanak.

Sokat nem kellett várnunk arra, hogy egy jelenlegi F1-es pilóta is képviseltesse magát az online IndyCar-ban, és miután aMcLarennek saját csapata is van az amerikai sorozatban, kézenfekvő volt Lando Norris lehetősége.

Norris a közösségi médián keresztül erősítette meg a tesztelését, és valamivel több mint 14 óra múlva bemutatkozik az IndyCar-ban. A brit természetesen élőben fogja közvetíteni az eseményeket a Twitch-en keresztül. Reméljük, ezúttal nem lesz technikai gondja.

Az IndyCar iRacing Challenge néven futó bajnokság gyakorlatilag a Forma-1 virtuális nagydíjainak felel meg, azzal a különbséggel, hogy az amerikai verzióban sokkal több az aktuális versenyző. Eddig összesen 4 futamot tartottak meg az IndyCar-ban, míg a Forma-1 háromnál jár.

A következő futam a virtuális Austinban lesz az IndyCar-ban, ami egy ideális helyszín lenne Norris számára a bemutatkozásra, mivel ez egy olyan pálya, amit jól ismerhet a Forma-1-ből. Előtte azonban tesztelni fog.

Nem ritka, hogy egyes pilóták vendégszerepelnek egy másik online szériában. Max Verstappen például a Supercars mezőnyében mutatkozott be, és az első négy versenyén három második helyet is szerzett. Ki tudja, talán a holland is belekóstol az IndyCar-ba, ami számára is érdekes kihívást jelentene.

Simon Pagenaud nemcsak a valóságban, online is nagyon gyors. A legutóbbi két fordulót ő nyerte, míg előtte Scott McLaughlin, és Sage Karam volt a győztes. Karam még az évadnyitót húzta be Watkins Glenben, addig McLaughlin a Barber Motorsports Parkban kaparintotta meg az első helyet.

