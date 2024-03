Norris a Red Bull fölényéről: remélem, „kifogynak az ötletekből”

Nem kell szakértőnek lenni ahhoz, hogy megállapíthassuk: a Red Bull idén is a mezőny előtt jár, ráadásul nem is kicsivel, hiszen a szezon első két futamát magabiztos kettős győzelmekkel húzták be, és egyelőre nem akadt igazi kihívójuk.

A mclarenes Lando Norrist ennek kapcsán arról kérdezték, lát-e esélyt arra, hogy valaki a közeljövőben véget vessen a Red Bull fölényének. A válasza nem volt túl meggyőző. „Ahhoz, hogy a dolgok igazán átrendeződjenek, szerintem meg kell várnunk 2026-ot. Akkor potenciálisan sokat változhat az erősorrend, mivel az erőforrás lesz az egyik legfontosabb tényező.”

„Jelenleg nem sok különbség van a motorok között, az autók között viszont annál inkább. Én arra számítok, hogy a Red Bull, mivel remek csapatról van szó, mindig magánál fogja hordozni ezt az előnyt, hiszen ők vannak elöl.”

„Legalább ugyanannyira okosak, sok szempontból még okosabbak is, így ha csak legalább olyan jó munkát végeznek, mint a többiek, akkor fent kell tudniuk tartani az előnyüket. Így csak abban reménykedhetsz, hogy kifogynak majd az ötletekből” – mondta Norris, aki azért igyekezett pozitív is maradni a folytatást illetően.

„Szerintem minden csapat közeledik. Elég csak megnézni, 12 hónap alatt mennyit fejlődtünk. Mi voltunk az a csapat, amely a legtöbbet fejlesztett és a legjobban is fejlesztett. Ha tehát ebből a szemszögből nézzük, akkor igazán elégedettek lehetünk a munkánkkal, de persze ettől ez még nem elég ahhoz, hogy harcolni tudjunk velük.”

„Szerintem azért lesznek olyan futamok, ahol nem Max fog nyerni. A Ferrari van hozzájuk a legközelebb, és talán ezen a hétvégén is közel lesznek.”

Ha látni szeretnénk, miként alakulnak az Ausztrál Nagydíj eseményei, akkor nem árt majd rendkívül korán kelni, vagy későn feküdni...