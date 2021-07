Norris a nagyok bajszát is megráncigálná a mostani időmérőn

A Red Bull Ring ráadásul látszólag nagyon fekszik neki, hiszen legjobb időmérős eredményeit és élete első dobogóját is ezen a helyszínen tudta megszerezni. Most abban reménykedik, hogy akár még többet is kihozhat a második osztrák hétvégéjéből.

„Ez a pálya nyilván kedvezett nekünk, mióta itt versenyzem. Most is valami hasonlóan jó helyezést szeretnénk elérni. Remélhetőleg még jobban is sikerülhet bizonyos szempontból, mint legutóbb.”

„Az időmérőn talán még egy picivel többet is ki tudunk majd hozni az autóból, emellett a gumik is eltérőek lesznek. A futamot tekintve viszont nem tudom, mivel remélhetnénk többet. Talán egy kicsivel könnyebb versenyt, mint amilyenünk múlt héten volt” – mondta Norris, akinek nehéz dolga lesz, ha előrébb akar végezni az ötödik helynél.

A Red Bull és a Mercedes autói ugyanis normál körülmények között elérhetetlennek tűnnek. A Stájer Nagydíjon pont Norrisig bezárólag mindenkit leköröztek Verstappenék, ez pedig mutatja, hogy még mindig milyen jelentős a középmezőny lemaradása.

A háromszoros dobogós is csak abban tud reménykedni, hogy valami történik elöl, mert az utat nyithat számukra is. „Igen, a többiek annyival előttünk vannak, hogy nem igazán reménykedhetünk jobb eredményben, kivéve akkor, ha valamilyen akció van az elejében vagy jön a biztonsági autó.”

