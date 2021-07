Norris: a McLaren most „sokkal vidámabb” hely, mint amikor csatlakoztam hozzájuk

Ugyan a brit pilóta 2019-ben lett a wokingiak pilótája, de már két évvel korábban csatlakozott a juniorprogramjukhoz. Nem sokkal utána pedig Zak Brown érkezett Ron Dennis helyére, majd pedig Andreas Seidlt is leigazolták csapatvezetőnek.

Azóta pedig több komolyabb támogató is érkezett hozzájuk. Sokan közülük a növekvő esportos programhoz köthetők, melyben fontos szerepet játszik Norris is, hiszen gyakran szimulátorozik vagy éppen közvetít a Twitchen. A pilóta szerint mindez segített nekik abban, hogy több nem tradicionális F1-es szponzort is elérjenek.

„Sok partnerünk és szponzorunk az esport és a számítástechnika oldaláról érkezik, és nem csak a versenyautóhoz van közük. Többen emiatt is kapcsolódnak be. Sok dolgot csináltam már online is, például a Coca-Colával és a Dell-lel.”

„Öt éve szerintem nagyjából négynél több logó nem volt az autón, most pedig már teli vagyunk velük. Ugyan sok minden változott, de szerintem mindez a jó irányba.” Tavaly a csapat például komoly tőkét kapott az MSP Sports Capitaltól. A 2021-es évet pedig nagyon erősen kezdték, Norris jelenleg harmadik a bajnokságban, és mind a tíz eddigi futamon pontot szerzett.

„Jó úton halad az F1-es csapat, de az egész McLaren is. Szóval jó érzés részese lenni ennek. Ennek egy része az esport miatt is van. Ez a szektor folyamatosan növekedik, és emiatt a partnerek is be szeretnének szállni. Ez tehát mindenkinek jó.”

„Egyszerűen jó dolog időt tölteni ezekkel az emberekkel, új személyeket megismerni és hasonlók. Rengeteg minden változott az elmúlt öt-hat év alatt, amikor még először találkoztam Ronnal. Most sokkal vidámabb, sokkal lelkesebb és motiváltabb mindenki. Minden más lett, de a helyes okokból” – magyarázta csapata helyzetéről a brit.

