Norris a leggyorsabb a két Ferrari előtt a 2022-es F1-es szezon első tesztnapján

Gyönyörű napsütésben tartották a 2022-es Forma-1-es szezon első tesztnapját Barcelonában, délután a levegő 15, a pálya 22 fokig is felmelegedett. Ma mutatkozott be először a radikális RB18, amely egyedi oldaldobozokat, vonórudas első és tolórudas hátsó felfüggesztést kapott Adrian Newey mérnöki csapatától.

Az RB18 rendkívül megbízható gépnek bizonyult, Max Verstappen délelőtt 80, délután 67 kört teljesített, de az ő nevéhez fűződik a nap egyetlen nagyobb hibája is, miután meglátogatta a 10-es kanyarban a kavicságyat.

Lando Norris alig 10 perccel a teszt vége előtt futotta meg a mai nap leggyorsabb körét, ami még így is közel 3 másodperccel lassabb, mint Lewis Hamilton 2021-es pole-pozíciót érő körideje, és a McLarenhez fűződik a mai nap legnagyobb ijedtsége is, hiszen Norris egyszer lefulladt a bokszutca végén, ahonnan a McLaren szerelőinek kellett visszatolnia a garázsba – a wokingiak tájékoztatása szerint szoftveres hiba történt.

Elégedett lehet a Ferrari is: Charles Leclerc a délelőtt szintén 80, Carlos Sainz délután 72 kört teljesített, amivel a Scuderia is kényelmesen átlépte a 100-as határt, és nincs okuk szégyenkezni a második és harmadik legjobb idejük miatt sem.

A két Ferrari mögött a két Mercedes, szintén összesen több, mint 100 körrel: Lewis Hamilton lila első szektorokat is futott, de a kör végére mindig elvette a gázról a lábát.

A Williams, Alpine, AlphaTauri is gond nélkül lépte át a 100 körös határt, borzalmas tesztnapja volt azonban a Haasnak és az Alfa Romeónak: a Haas tájékoztatása szerint délelőtt a hűtőrendszer szivárgása miatt ragadt a garázsban Nyikita Mazepin, amit csak a padlólemez leszerelésével tudtak orvosolni, majd délután sérülést is találtak a padlólemezükön, ami miatt Mick Schumacher is kénytelen volt a partvonal mellett várakozni – összesen 42 kört hoztak össze.

Kevésbé egyértelmű, mi miatt volt ennyire rossz napja az Alfa Romeónak, miután a csapat déli közleménye szerint nem találkoztak olyan hibával, ami váratlanul érte volna őket, és követik az előre kijelölt menetrendjüket – nos, ebben a menetrendben biztosan nem 32 kör szerepelt.

Holnap is reggel 9 órakor kezdődik a teszt, és holnap is követhetitek a nap legérdekesebb eseményeit az élő, szöveges közvetítésünkkel.

Tabella:

Helyezés Pilóta Csapat Legjobb kör Körök száma 1 L. Norris McLaren 1:19.568 C4 103 2 C. Leclerc Ferrari 1:20.165 C3 80 3 C. Sainz Ferrari 1:20.416 C3 73 4 G. Russell Mercedes 1:20.784 C3 77 5 L. Hamilton Mercedes 1:20.929 C3 50 6 S. Vettel Aston Martin 1:21.276 C3 52 7 J. Cunoda AlphaTauri 1:21.638 C3 121 8 F. Alonso Alpine 1.21.746 C2 146 9 M. Verstappen Red Bull 1:22.246 C2 147 10 V. Bottas Alfa Romeo 1:22.572 C3 23 11 A. Albon Williams 1:22.760 C3 66 12 M. Schumacher Haas 1:22.962 C3 23 13 L. Stroll Aston Martin 1:23.327 C2 67 14 N. Latifi Williams 1:23.379 C3 66 15 N. Mazepin Haas 1:24.505 C2 20 16 R. Kubica Alfa Romeo 1:25.909 C3 9

Csapatok szerint: