Norris a lábsérüléséről: „Rendben van, de soha nem tudhatod...”

Két F1-es pilóta is látványosabb lábsérülést szenvedett. Először Lando Norrisról derült ki, hogy futás közben megsérült, és még lábmerevítőt is kapott, majd jött a hír, hogy Kimi Raikkonen bal lábában egy szintén sportolás során keletkezett izomhúzódás ütötte fel a fejét, ami miatt Marcus Ericssont, az Alfa Romeo tartalékját vissza kellett rendelni Amerikából. Kimi nem csinált nagy ügyet a dologból, és azt mondta, ez is bizonyítéka annak, hogy a sportolás veszélyesebb, mint az ivás.

Norris sem aggódik igazán, és sokkal inkább arra koncentrál, hogy jól teljesítsen a McLarennel, amire minden esélye megvan, hiszen az autó versenyképes és már volt pár szép eredménye az alakulatnak, mely biztos várományosa lehet a konstruktőri negyedik helynek a szezon végén.

„Összességében egy remek nyári szüneten vagyok túl. A sérülésem pedig... Csak futottam, mint egy normális másik napon. Kiderült, hogy nem volt jó dolog elmennem futni. Szóval egy ideig nem fogok futni, de a lábam rendben van. Néhány napig szenvedtem vele, de azért is volt szükségem a merevítőre, hogy biztosan rendben legyek később, vagy ne rosszabbodjon a helyzet. A szakorvos szerint csak néhány napnak kellett eltelnie ahhoz, hogy normalizálódjon a helyzet, tehát most már minden a helyére került, és jó lesz.”

„Nem aggódtam, és most sem aggódom. Tisztában vagyok vele, hogy vezetés közben rosszabbodhat a dolog, de csináltam pár szimulátoros tesztet, és minden rendben volt. Amit most tudok, az az, hogy minden renden van a lábammal. Papíron futhatok, járhatok és nem is érzek semmit, de soha nem tudhatod.”

Lando Norris, McLaren, talks to the media Fotó készítője: Zak Mauger / LAT Images

Norris már nagyon izgatott a szezon második fele miatt. A McLaren versenyképes alatta, de a spanyol csapattársa kezd elhúzni, amit nem akar megengedni: „Jó volt ez a kis szünet, de már félúton ott akartam lenni Spában, és újra vezetni. Jó volt, mert elég időnk volt arra, hogy mindent áttekintsünk, megnézni azt, hogy mi ment jól, és mi nem, valamint mik a fő célkitűzések csapatként, de engem illetően is.”

„Most már egyértelműen kitűztem a célokat magam előtt, amiket el akarok érni. Nem lesz könnyű, de szerintem lehetséges, és nagyon izgatott vagyok, hogy újra autóba ülhetek. Nem a nyári szünet miatt mondom ezt, mert szeretem ezt csinálni, amit jelenleg csinálok, így minél többet csinálhatom, annál boldogabb vagyok.”

Norris annak is örül, hogy van szerződése a következő évre a McLarennél, így valóban csak a szezonjával kell foglalkoznia, és azzal, hogy jól teljesítsen: „Bizonyos szempontból jó, ha nem kell róla beszélnem és aggódnom miatta. Nagyon jó látni azt, hogy mindenki másról beszél, így pihenhetek és csak nézhetem a többieket. Ez nem volt olyasvalami, amiért feltétlenül aggódtam. Úgy érzem, elég jó munkát végeztem, hogy a következő szezonban is itt legyek.”

