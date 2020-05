Norris: A koronavírus kiegyenlíti a fejlesztési versenyt

A Forma-1 nyári kötelező gyárleállását előrehozták, és először 14-ről 21, majd múlthéten 35 napra, további két héttel hosszabbították meg, összhangban az európai kormányok intézkedéseivel.

Arról is megállapodtak a csapatok, hogy jövőre is a 2020-as autót használják majd, és bizonyos fejlesztési területeket befagyasztanak, költségcsökkentési szempontok miatt. A 2021-re tervezett nagy szabályváltozást is elhalasztották 2022-re.

Norris elmondta, hogy mivel mindenki kötelezően zárva van, a jelenlegi helyzetben egyik csapat sem tud teljesítménybeli előnyökhöz jutni.

„Senki nem tudja a jelenlegi helyzetben fejleszteni az autóját, azt leszámítva, hogy otthonról gondolkodnak a lehetséges módokon” – nyilatkozta Norris az Autosport/Motorsport.com-nak.

„Szerintem minden, amit eddig tettek (FIA), és az összes döntésüket a köz érdekében hozták. Legyen az az élcsapatoknak, vagy a középcsapatoknak, most kiegyenlítődött a mozgási területe mindenkinek.”

„Most azok sincsenek előnyben, akiknek sokkal több pénz áll a rendelkezésére. Elégedett vagyok azzal, amit eddig csináltak, és szerintem a McLaren is elégedett az eddig meghozott döntéseikkel.”

Arról is kérdezték Norrist, mit tervez még csinálni a Forma-1 szünete alatt, például tud-e telemetriát elemezni otthon a csapattal együtt. „Ezt igen egyszerű megcsinálni.”

Lando Norris, F1 2019 Fotó készítője: Veloce Racing

„Van egy külön adattárolóm, amin minden rajta van videókban, amire szükségem van tavalyról, még az előszezoni tesztekről is, és rengeteg adat. Ha bármikor le akarok ellenőrizni valamit, vagy telefonon beszélünk valamiről, akkor a szükséges referenciapontok ott vannak nálam is.”

„Ez az egész arról szól, hogy gondolataidat próbálod a Forma-1-en belül tartani, mert, bár amikor szimulátorozol, az ad egy jó érzetet az autók irányíthatóságáról, de az F1-es autók teljesen mások, mint amiket a szimulátorban vezetünk.”

„Nem igazán szoktunk F1-es autót vezetni az otthoni szimulátorban, ezért próbálom én is a Forma-1 valóságában tartani magamat, az egyszerű szimulátorozás mellett.”

