Norris: a hosszú távú mclarenes szerződésem jobb egyensúlyt biztosít a munka és a magánélet terén

Norris még 2019-ben mutatkozott be a sorozatban a McLarennel, és azóta az istálló oszlopos tagja lett, köszönhetően többek között a sokszor kiemelkedő eredményeinek. A brit pedig az idény elején egészen 2025 végéig írt alá csapatával, ami azt mutatja, hogy bízik bennük.

Emellett így némi nyomás is lekerül a válláról, mivel nem kell folyamatosan a jövője miatt aggódnia, és izgatottan várhatja a jövőt a csapatnál, ahol több fontos fejlesztés is történik jelenleg.

„Nem arról van szó, hogy most ne lenne minden jó, de jelenleg is készül az új szélcsatornánk és még néhány másik projekt, melyek révén remélhetőleg jobban tudunk majd teljesíteni 2024-ben és 2025-ben, szóval már azokat az időket is várom” – nyilatkozta Norris az Autosport/Motorsport.com-nak a nyári szünet előtt.

„Lehet, hogy nem fogunk rögtön nyerni, de meg akarom győzni magam, hogy egyértelműen segíteni fog nekünk elindulni abba az irányba. Rengeteg dolog van, amit szerintem olykor jobban csinálunk, mint az élcsapatok. Csak néha egyszerűen hiányzik az autó ahhoz, hogy ezt megmutathassuk.”

„Boldog vagyok. Úgy érzem, jó döntést hoztam azzal, hogy ilyen sokáig itt leszek. Élvezem, és ez a legfontosabb dolog. Minden évben várom, mit tartogat számunkra a jövő, mert egyre optimistább vagyok azzal kapcsolatban, hogy hová juthatunk el pár éven belül.”

A fiatal tehetség korábban nagyon nyitott volt a mentális egészségével kapcsolatban, és elmondta, hogy sokat küzdött vele első F1-es éveiben, mivel sokszor úgy érezte, nem elég jó ahhoz, hogy a mezőnyben legyen.

Ahogyan azonban jöttek a jobb és jobb eredmények a pályán, Norris kifelé is nyitni kezdett, és egyre több mindenben vett részt, ráadásul saját gaming és ruházati márkát is alapított Quadrant néven.

Érzése szerint óriási különbséget jelent számára, hogy már ő is az F1-es mezőny egyik elismert tagja, aki már viszonylag régóta itt van, emiatt pedig nemcsak a pályán boldogabb, de a magánélete terén is.

„Most már kicsivel komfortosabban érzem magam. Úgy érzem, remekül teljesítek, és hozom az eredményeket, amikor kell. Megvan az önbizalmam a pályán. Emellett viszont tudom élni az életemet is, tudok relaxálni a Forma–1-en kívül, és nem mindig arra gondolok, hogy mit kell tennem legközelebb. Néhány éve még ilyen voltam.”

„Mindig arra gondolsz, hogy miért ment rosszul, miért nem vagyok elég jó, emiatt pedig nem tudsz úgy kikapcsolódni. Most viszont már úgy érzem, itt van a Forma–1, megteszek mindent, amit csak tudok, de mellette megvan a saját életem is.”

