Norris: a keménynél még az esőguminak is jobb a tapadása

A McLaren lendülete megtörni látszik az Ausztriában, és az első silverstone-i futamon látott formájukhoz képest, és Norris szerint a Q3-ba is trükkös lesz a bejutás, ennek ellenére az autó kezelhetőségével elégedett volt.

„Meleg, nagyon meleg, izzadságos nap volt, de jól megértettük az autót, a legfontosabb ma az volt, hogy jó beállítást találjunk, de az autón van még mit dolgozni. Nem rossz a helyzet, kicsit jobb is volt az érzet, mint Silverstone-ban, de sokat tudnánk még fejlődni” – nyilatkozta a második szabadedzés után Lando Norris a Sky Sports-nak.

„Igen pozitív vagyok, az éjjel elvégezhetünk még pár változtatást szerintem, amivel gyorsabb lehet az autó, és én is jobb munkát fogok végezni. 3 tizedre voltam Carlostól, elsősorban a hibáim miatt, de így is mérföldekre voltam tőle a tabellán.”

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 and Lando Norris, McLaren MCL35 Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images

„Elképesztően nehéz előzni itt, szóval az időmérő nagyon fontos lesz. A Renault, Racing Point és a Haas is nagyon gyorsnak tűnt, szóval trükkös lesz továbbjutni a Q3-ba: mint láttátok, nagyon kicsi a különbség a 4. és az utolsó között.”

Rá is kérdeztek Norrisnál a meglepően gyors Haas-ra, amellyel Romain Grosjean ma az 5. lett, a két Ferrari előtt, de a McLaren pilótája sem érti, mitől ilyen jók itt az amerikaiak.

„A Haas mindig is jó volt itt, akármi is legyen ennek az oka, jobbak, mint másik pályákon. Meglepetés volt ennyire elöl látni őket, de azért számítottunk arra, hogy jobbak lesznek. A Renault is erős, szóval egyre többen férnek oda a Q3-hoz, ami persze a mi életünket nehezíti.”

Lando Norris, McLaren MCL35 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

A meleg miatt várható volt, hogy ismét fognak meglepetéseket okozni a Pirelli gumijai, a legkeményebb keverék azonban szinte egyáltalán nem működött, erről pedig Norrisnak is egyértelmű véleménye volt, amikor a kemény gumikról kérdezték:

„Kukába valók. Az esőgumin nagyobb tapadásom lett volna, nem tudom miért. Szerintem mindenki hasonlóan vélekedett. Bárki, aki a keményeken volt, szörnyen lassú volt, és nagyot javult a közepesen, vagy a lágyon. Ez nem hiszem, hogy csak velünk lenne így.”

„Az autó egyensúlya rendben van a lágyakon, és a közepeseken is, de amint felrakod a keményeket, az szörnyű lesz. Meg kell még tervezni, hogy mit akarunk holnap, és a versenyen, de egy kicsit biztosan izgalmasabb lesz.”

