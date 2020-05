Norris a FIFA 20-ban: két pirosat is kapott, és csapkodta az asztalt (videó)

Lando Norris is igyekszik segíteni a koronavírus idején. Nemrég egy jótékonysági fogadás elvesztése miatt vágta egészen rövidre a haját, most pedig a #Unite4OurNHS kezdeményezés mögé állt be. Ennek részeként az ismert személyiségek a világhírű FIFA-játékban csapnak össze egymással.

Norris nem tartja magát túl jó játékosnak a FIFA-ban, de természetesen azonnal elfogadta a kihívást. A másik oldalon az ellenfele Dillian Whyte profi ökölvívó volt. A 32 esztendős brit a 28 profi meccséből 27-et megnyert, amiből 18 KO volt. Egyetlen egy vereség szerepel a neve mellett.

Ez a vereség nem is akárki ellen volt, még 2015-ben a szintén brit Anthony Joshua győzte őt le. Mindez a 17. profi meccsén történt, de azóta végig csak nyert. Legutóbb 2019 december elején Mariusz Wach volt az ellenfele Szaúd-Arábiában.

Lando és Dillian is nagyon jól érezte magát a virtuális futballmérkőzés közben, de az jól látható, hogy egyikőjük sem túl gyakorlott a FIFA 20-ban. A McLaren F1-es pilótája rögtön bekezdett, és igen hamar kapott egy piros lapot, miközben nem egyszer csapot oda az asztalra. Volt olyan is, amikor csak szimplán könnyezett a nevetéstől.

Norris néha nem akarta elhinni, amit lát, aki Brazília válogatottját irányította, míg a neves bokszoló Belgiumot választotta. Csak ajánlani tudjuk az alább található videót, amiben a teljes mérkőzést nézhetitek meg, mellette természetesen a végeredménnyel, és a két piros lappal.