Norris: a Ferrarinak könnyedén előttünk kéne lennie

A Red Bull és a Mercedes mögött remek csata bontakozott ki a konstruktőri bajnokság 3. helyéért is a McLaren és a Ferrari között, a wokingiak egyelőre 120 pontot gyűjtöttek a Ferrari 108 egységével szemben.

Franciaországban egészen katasztrofális versenye volt a Ferrarinak, de Ausztriában ismét erős futamuk volt Carlos Sainz 6. és Charles Leclerc 7. helyével. Miután Daniel Ricciardo nem tudott pontot szerezni a felzárkózását megakasztó technikai hiba miatt, a Ferrari 4 ponttal csökkentette a lemaradását a McLarenhez képest.

Annak ellenére, hogy Lando Norris már két dobogós helyezést is szerzett, és az elmúlt 3 versenyen is az 5. helyen ért célba, úgy gondolja, hogy a Ferrari a pályák többségében előnyben lehet velük szemben, különösen, ha valamennyire enyhíteni tudják az idei gumiproblémájukat.

„Kicsit inkonzisztensek” – mondta Norris a Motorsport.com kérdésére a Ferrari formájával kapcsolatban. „Azt nem lehet mondani, hogy minden versenyen nagy problémáik vannak, a Paul Ricardon különösen szenvedtek, de a pályák többsége jobban fekszik nekik, mint nekünk.”

„Bár az egyenesekben még mindig szenvednek egy kicsit, a GPS adatok szerint az egyik legjobb autójuk van a kanyarokban, a Red Bull és a Mercedes szintjén vannak.”

„Nagy veszélyt jelentenek ránk, ezért is dolgozunk még ennyire keményen, és semmit nem veszünk adottnak. Folyamatosan javítanunk kell még az autón, mert ha egyszer végre összerakják a csomagot, akkor könnyedén előttünk lesznek. Nehéz helyzetben vagyunk.”

Norris megnevezte a Ferrari egyik legnagyobb előnyét is a McLarennel szemben:

„A versenyek nagyobb részében már most is legyőznek minket az időmérőkön, és már két pole-pozíciót is szereztek. Ez is azt mutatja, milyen jó autójuk van, és abban a pillanatban, hogy megoldják a problémáikat, szárnyalni fognak a versenyeken is.”

Norris ugyanakkor azt is elismerte, hogy a szoros csata remek hatással van a csapatra:

„Mindig jó, ha van kihívás, ez mindent izgalmasabbá tesz, a csapat keményebben dolgozik, és az egyetlen dolog, ami nem jó ebben az az, amikor tényleg le is győznek.”

„Én is élvezem ezt, mert sokkal keményebben kell dolgoznom, a limiten autóznom. Remélhetőleg jövőhéten (a most hétvégi Osztrák Nagydíjon) is meg tudjuk ismételni a mostani eredményünket.”

Norris a Stájer Nagydíj befutója után őúgy nyilatkozott, hogy a két csapat közötti csatát különösen izgalmassá teszi, hogy a Ferrari egyik autóját a tavalyi csapattársa, Carlos Sainz vezeti, „akinél senkit nem akar jobban” legyőzni.