Norris: A Ferrari többet hibázik, mint a McLaren

A Red Bull és a Mercedes világbajnoki versenyfutása mellett a Ferrari és a McLaren is külön csatát folytat eddig 2021-ben, melynek tétje a konstruktőri 3. helyezés.

Az olaszok jelenleg két ponttal előzik meg a wokingiakat, akikhez képest elsősorban egy körön vannak előnyben. A brit istálló versenyzője, Lando Norris úgy véli, a Ferrarinak nagyobb előnnyel kellene vezetnie.

„Ahogy mi is, úgy ők is folyamatosan igyekeznek fejleszteni az autón” – mondta Norris a Francia Nagydíj hétvégéje előtt.

„Szombatonként nagyon gyorsak, Charles már két alkalommal is pole-pozíciót szerzett. A futamokon azonban többször is szenvedtek, és több hibát is vétettek, mint mi.”

„Mivel a pontokat vasárnap osztják, így a mi szempontunkból kedvező, hogy inkább a futamokon vagyunk erősek, szombatonként azonban többnyire ők a gyorsabbak.”

„Év végén akár egy-két pont is dönthet. Úgy érzem, jól tettem idén néhányszor, hogy kockázatvállalás helyett a biztosat választottam. Így volt például Bakuban, ahol az első kört követően csak a 12. helyen álltam, de végül sikerült az 5. helyen végeznünk, ami jó eredmény volt a csapatnak. Ebben a szellemben kell folytatnunk” – mondta a brit.

