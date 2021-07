Norris: a Ferrari, de mi is lassabbak voltunk annál, mint amire számítottunk

A McLaren egy komolyabb aerodinamikai fejlesztéssel érkezett a Hungaroringre, és az első szabadedzés legnagyobb részét flow-vis festékes tesztekkel töltötték, de a második szabadedzésen sem alakítottak kiugró teljesítményt.

Ez igaz volt korábban is a McLarenre, mindig is nagyon lassan építkeztek a hétvégék korai szakaszában, azonban Lando Norris is elismerte, hogy „ennyire nem szoktak szenvedni” az autóval és a gumikkal.

„Nem volt valami kellemes nap” – értékelt Norris a Sky Sports-nak. „Ettől persze ugyanúgy imádok Forma-1-es autót vezetni, de amikor ott ülsz a kocsiban, akkor nyomni akarod neki, ilyen körülmények között pedig erre nem vagy képes.”

„Nem érződik túl jónak a dolog, de közel vagyunk az ellenfeleinkhez, nem vagyunk messze elmaradva a saját tempónktól sem. Az Alpine és az AlphaTauri is nagyon gyors volt ma.”

„A Ferrari talán egy kicsit lassabb, mert arra számítottunk, hogy nagyon jók lesznek, de azt vártuk, hogy ennél azért egy kicsit mi is jobbak leszünk, a körülmények teljesen eltérnek a tavalyiaktól. Este leülünk megbeszélni a dolgokat, hogy javuljunk.”

Norris szerint a körülményektől függetlenül is van még dolguk, és nem ülhetnek ölbe tett kézzel az esőt várva.

„Majd meglátjuk, milyen lesz az időjárás, mindkét nap nagy szerepet játszhat majd, már csak azzal is, ha csak egy kicsit felhősebb lesz az ég, már azzal is változik a dolgok állása, de a helyzet nem ilyen egyszerű.”

„Az autónk a limiten volt, az első és a hátsó tengelyével is, szóval most akkor el kéne döntenünk, hogy melyikre fókuszálunk, mert kicsit hátrányban vagyunk. Ez volt az egyik legnehezebb második szabadedzésünk.”

„Sosem vagyunk különösen kiemelkedők az FP2-n, de nem is szoktunk ennyire szenvedni. Az Alpine és köztünk igen nagy volt a különbség. A cél az lesz, hogy bejussunk a Q3-ba, mert itt is óriási szerepet játszik az időmérő, mindenki erre készül majd.”