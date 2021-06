Norris: a bíráknak át kéne ezt gondolni az „igazságtalan” büntetés után

A brit versenyző egy három rajthelyes hátrasorolást, valamint három büntetőpontot is kapott, miután nem hajtott a bokszba, amikor érkezett a piros zászló a Q1-ben. Norris a célegyenesben ment, és közel volt a bokszbejárathoz, amikor megállították az edzést.

Megkérdezte csapatát, hogy kijöjjön-e, de mire választ kapott, már túl késő volt, és végül úgy döntött, hogy a pályán marad. Ezek után teljesített egy lassú kört, majd pedig visszatért a pitbe. A döntésükben a stewardok elismerték a tényt, hogy Norris közel volt a bokszhoz, és ezért csökkentették ötről három rajthelyre a büntetést.

A mclarenes eközben elmondta, hogy nem volt ideje reagálni, és aggódott amiatt, hogy a bejárat talán blokkolva van. „Ez nyilván fáj. Nem hinném, hogy bármit is rosszul csináltam volna. Nehéz lenyelni, mert nagyon gyorsan megyünk ott, ezért gyorsan is kell döntést hozni. Én pedig úgy érzem, hogy a legbiztonságosabban jártam el.”

„Nem is tudom, akár a bokszbejárat is el lehetett volna torlaszolva valamivel, és akkor nem mehetsz be. Akkor más lett volna a történet. Nem volt időm beszélni a mérnökkel, hogy mit kéne tennem. Mindent úgy csináltam, ahogy jónak láttam. Ez viszont szívás, mert nyilván erre van egy szabály.”

„Máskor azért elnézőek is tudnak lenni, ha egy pilóta a legjobbat tette, amit abban a szituációban tehetett. Kár ezért, mert a három hely sokat nehezít a helyzetünkön holnapra. Nem érzem ezt fair döntésnek, de ez van” – mondta csalódottan Norris.

Szerinte a bírák néha figyelembe vehetnék, hogy milyen kevés idejük van a versenyzőknek döntést hozni ilyen kétes helyzetekben. „Egy megrovás is elég lett volna. Lehetnének kicsit megértőbbek is, és átgondolhatnák, hogy mi lenne valóban igazságos.”

„Senkit sem veszélyeztettem. Sőt, még a biztonságosabb utat is választottam a bokszba hajtás és a kint maradás közül. Ez pedig csak még rosszabbá teszi a helyzetet, mert nem érdemlek három büntetőpontot a licencemre ezért. Semmi veszélyeset nem tettem.”

A bajnokság harmadik helyezettje tehát nem volt megelégedve a döntéssel, mert szerinte túl szigorúak voltak vele, és a bírák túlságosan is kötötték az ebet a karóhoz. Most azonban már nincs más választása, a kilencedik helyről kell előrébb verekednie magát.

