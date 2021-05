Lando Norris jelenleg kiemelkedő teljesítményt nyújt a Forma-1-ben, a fiatal brit mind a három futamon hiba nélkül vezetett, ráadásul az erős eredményeinek köszönhetően a bajnoki ponttáblázat 3. helyét foglalja el közvetlenül a Mercedes-pilóta Valtteri Bottas előtt.

Norris teljesítményének fényét az is emeli, hogy a nála jóval tapasztaltabb Daniel Ricciardo is jelentősen elmarad tőle, sokan pedig már most úgy gondolják, hogy a fiatal britet Verstappenhez és Hamiltonhoz lehet mérni.

„Még nem lehet őket Hamiltonhoz hasonlítani” – jelentette ki Seidl határozottan az RTL kérdésére, majd Norrisra is kitért. „Nagyon jó látni, ahogyan érvényesült a 2021-es év első három versenyén. Magasabb fokozatba kapcsolt a korábbi évekhez képest.”

Arra azonban kevés esély mutatkozik, hogy Norris harcban legyen a világbajnoki címért folytatott küzdelemben, hiszen a Mercedes és a Red Bull a riválisak előtt járnak, ugyanakkor a dobogó reális célkitűzés lehet a fiatal tehetségnek.

