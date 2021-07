Norris a 2. helye után: „ez volt az eddigi legjobb köröm”

Lando Norris úgy nyilatkozott csütörtökön a 2021-es Osztrák Nagydíjat megelőzően, hogy bár a versenyeken még nem tudja tartani a két topcsapat tempóját, az időmérőn azért meg akarja majd rángatni a Mercedes és a Red Bull bajszát, ez pedig sikerült is.

Azt követően, hogy már a közepes gumikkal is megverte a Mercedeseket a Q2-ben, a Q3-ban is ő minősült Max Verstappen egyetlen kihívójának, és Forma-1-es karrierjének eddigi legjobb időmérős helyezését szerezte a 2. hellyel.

„Elég menő volt, a múltheti verseny után meg akartam tenni egy lépést előre, de ehelyett sikerült kettőt” – értékelt Norris az időmérő után Ferdinand Habsburgnak, és viccesen meg is jegyezte, hogy természetesen mindenki, aki ma mindenki McLaren, nem pedig Verstappen miatt öltözött narancsba.

„Jó helyzetbe kerültünk holnapra, szerintem ez volt karrierem egyik legjobb köre. A holnapi verseny kemény lesz, de ma a lehető legjobb munkát végeztük. Nem tudom, hogy mennyire voltam a pole-tól, az azért elég nagy kihívás lett volna, de nagyon örülök a második helynek is.”

Még Andreas Seidl, a McLaren csapatfőnöke is elismerte, hogy az időmérő előtt csak viccelődtek azzal, hogy még meg is verhetik a Red Bullt az időmérőn, és hozzátette, hogy „még Landót is lenyűgözte a teljesítménye, a teljesítménye is azt bizonyítja, hogy jó irányba haladunk.”