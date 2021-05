A Forma-1-es Spanyol Nagydíjon Lewis Hamilton tudott győzni a sokáig vezető Max Verstappen előtt, a dobogóra pedig még Valtteri Bottas állhatott fel. A finn versenyző ezzel a harmadik helyen áll a pontversenyben, az F1.com hat szakértője által összeállított erősorrendben viszont nincs ott a top 10-ben.

A barcelonai versenyen Charles Leclerc-t látták a legjobbnak, aki a 4. helyről rajtolva meg is tudta tartani a 4. pozíciót a Ferrarival, ráadásul a fent említett Bottas versenyét is sikerült megnehezítenie, így 9,8 pontot zsebelt be a szakértőktől.

A monacói után Hamilton (9,5) és Verstappen (8,8) következik, a 8-as pontszám felé pedig még Esteban Ocon fért be (8,2). Daniel Ricciardo ezúttal az ötödik legjobbnak bizonyult a szakértők szerint (7,8), az ausztrál pilóta a hatodik helyen ért célba Spanyolországban.

Még több F1 hír: Hamiltont alázattal töltik el egyik gyerekkori hősének méltató szavai

Mögötte Sainz (7,5), Russell (7,3), Schumacher (7,2), Giovinazzi (7) és Stroll (6,8) következik a top 10-ben. Az eredmény pedig jelentősen átalakította az összesített top 10 állását is.

Mivel Norris ezúttal nem fért be a 10 legjobban teljesítő közé, a Portugál Nagydíj után még holtversenyben vezető fiatal brit a negyedik helyig esett vissza, így Hamilton most már egyedül áll az élen.

Mögötte Verstappen és Leclerc következik, Ocon tartani tudta az ötödik helyét, Daniel Ricciardo pedig az erős spanyolországi teljesítmény után most már ott van a top 10-ben. A top 10 állása 4 futam után alább tekinthető meg.

Alonso: Nem tudom, eléggé elismerik-e Hamilton munkáját…

1. Lewis Hamilton 9,2 2. Max Verstappen 8,9 3. Charles Leclerc 8,8 4. Lando Norris 8,5 5. Esteban Ocon 7,6 6. Carlos Sainz 7,5 7. George Russell 7,1 8. Fernando Alonso 6,9 9. Antonio Giovinazzi 6,9 10. Daniel Ricciardo 6,8