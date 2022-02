Norris 2025-ig szóló szerződést kötött a McLarennel!

Bár Lando Norris és a McLaren tavaly májusban egy több évre szóló szerződésben állapodtak meg, a fiatal pilóta 2021-es teljesítménye meggyőzte a wokingi alakulatot, hogy a következő négy esztendőre is magához láncolja a tehetséges versenyzőt.

„Hihetetlenül boldog vagyok, ez egy fontos mérföldköve a pályafutásomnak és az életemnek egyaránt. Még legalább négy évet eltölteni a Forma-1-ben egészen fantasztikus érzés számomra“ - mondta Norris.

„Igazán örülök, hogy a jövőben is a McLarennel dolgozhatok, azokkal az emberekkel, akik mellett felnőttem, akiknek a segítségével bekerülhettem az F1-be. Minden eddiginél jobban szeretném folytatni a munkát, amit elkezdtünk és szeretném elérni az álmainkat, versenyeket nyerni és természetesen elhódítani a világbajnoki címet.“

Norris 2019-ben mutatkozott be a Forma-1-ben a McLaren színeiben, de egyértelműen a tavalyi éve sikerült a legjobban. Négyszer állhatott fel a dobogóra, az Orosz Nagydíjon pedig megszerezte első pole pozícióját is. Bár Szocsiban nagyon közel volt a futamgyőzelemhez is, ezt végül csapattársa, Daniel Ricciardo zsebelte be egy kaotikus verseny végén.

Ennek ellenére jobban teljesített az ausztrálnál, a hatodik helyen zárt a világbajnoki pontversenyben, 45 ponttal megelőzve Ricciardót, akinek 2023 nyarán jár majd le a szerződése, tehát a McLarennél gyakorlatilag biztos, hogy a következő két idénynek ugyanazzal a pilótapárossal vágnak neki.

Andreas Seidl csapatigazgató elmondta, a Norrisszal kötött hosszútávú szerződéssel mindenképpen szerették volna megalapozni a McLaren stabilitását, hogy ambiciózus célokat tűzhessenek ki a jövőben. „Nagyon hiszünk Lando tehetségében, hisszük, hogy kulcsszereplője lehet a céljaink elérésnek“ - fogalmazott Seidl.

„A pilótákat illető konzisztencia és folytonosság szintén a siker alapja, különösen, ha két ilyen kiváló srác vezeti az autóidat. Több remek beszélgetést folytattunk Landóval a szerződés megkötése előtt, nagyon boldogok vagyunk, hogy sikerült tető alá hozni.“

Norris elismerte, "kissé kínos" két új szerződést aláírni kilenc hónapon belül, de úgy érzi, a hosszútávú kontraktus segíthet a legjobbját kihoznia magából a pályán. „Ez egy sokkal szilárdabb megállapodás, a csapatnak és nekem is egyaránt magabiztosságot nyújt“ - tette hozzá a 22 éves versenyző.

Norris az egyik legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtotta a tavalyi szezonban, és mostantól megnyugodhatnak a McLarennél, hogy a nagyobb riválisok nem happolják el a tehetségét előlük. „Azt hiszem, megvannak a lehetőségeink, hogy a jövőben számos csapattal felvegyük a versenyt“ - fogalmazott a brit.

„Ez egy nagyon erős üzenet mindenki számára, megerősíti a hitünket egymásban és azt is, mennyire hiszek a McLarenben. A következő évek a felemelkedésünkről szólhatnak, visszakerülhetünk a közvetlen élmezőnybe.“

Seidl azt is bejelentette, hogy ő és a McLaren Racing vezérigazgatója, Zak Brown is új kontraktust írt alá a csapattal, így a közeli jövőben nem lesz probléma a stabilitással. „Együtt ezzel a remek csapattal, ezekkel a nagyszerű pilótákkal, akikben nagyon hiszünk visszatérhetünk a Forma-1 élére“ - fogalmazott a csapatigazgató.

