Norbert Haug: Schumachernek nem szabad hagynia, hogy Mazepin provokálja

Haug szerint nem olyan egyszerű megválaszolni azt a kérdést, hogy ki tehető felelőssé azért, hogy Schumachernek kitérő manővert kellett tennie, amikor csapattársa bevetődött mellé a Francia Nagydíj negyedik körében.

Ezzel vélhetően a legtöbb német F1-es szurkolóétól eltérő véleményen van, de úgy érzi, hogy nem kizárólag Mazepint terheli a felelősség. A német újonc éppen George Russellt próbálta támadni, de hibázott egy kicsit, ezzel pedig időt veszített a Williams versenyzőjéhez képest.

Mazepin ezt kihasználva a 3-as kanyarnál előzési manőverbe kezdett, Schumachernek pedig a külső ív jutott, de el kellett hagynia a pályát, nehogy ütközzenek. Csak a kijelölt kerülőúton tudott visszatérni, a gumijai piszkosak lettek, így egyből jó néhány másodpercet bukott a másik Haashoz képest.

A futam után érthető módon nem is volt boldog, és elmondta, hogy beszélni fog a csapattal az esetről, mert érzése szerint kezd túl sok lenni Mazepin fölösleges agresszivitása. Haugnak azonban van egy-két tanácsa a honfitársához.

„Ha a csapattárs látja, hogy haragszol rá valamiért, akkor az máris egy plusz pont neki.” Érzése szerint inkább jobb lenne, ha a német hagyná Mazepint, hogy végezze a saját dolgát, és „úgy tenne, mintha semmi gond nem lenne”.

„Szerintem ez jó megoldás, amikor valaki azt gondolja, hogy »Ó, már biztosan fő a feje, már biztosan nem bírja!« Te azonban mégis bírod. Mr. Hidegfejűnek kell ilyenkor lenni. Ha pedig versenyzőként nyugodt tudsz maradni és még gyors is vagy, akkor már megvan a két legfontosabb összetevő.”

Haug ettől függetlenül úgy látja, hogy a két versenyző közötti viszálykodás egyelőre nincs kihatással a csapatra, emberileg azonban teljes mértékben meg tudja érteni Schumacher ingerült reakcióját. A Franciaországban történt esetet viszont nem varrja kizárólag az orosz nyakába.

„A bakui jóval súlyosabb incidens volt, mert ott nagy tempóval száguldottak. Itt lassabban mentek, és látni kell, hogy Mazepiné volt a belső ív” – mondta Haug a történtekről. Bármi is lesz a folytatása a Haason belüli csatának, vélhetően Schumacher is be fog majd keményíteni ezek után, így csak idő kérdése lesz, hogy mikor ütköznek majd össze Mazepinnel.

Az Alfa Romeo különleges festéssel készül a Stájer Nagydíjra