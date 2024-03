Nincs változás Newey terveiben, Japánban már ott lesz a csapattal

A legendás Forma-1-es tervező kulcsszerepet játszik be a Red Bull közelmúltbeli sikereiben, szoros együttműködésben Pierre Waché műszaki igazgatóval és csapatával az RB20 fejlesztésén dolgoznak, bár nem teljes munkaidőben dolgozik a Forma-1-ben, szerepkörébe más projektek is beletartoznak, így is sok időt szán azonban arra, hogy a Red Bull a pályákon a legtöbbet hozza ki az autóból.

Newey a szezonnyitó Bahreini és Szaúd-Arábiai Nagydíjon is részt vett, azonban előzetes tervei alapján kihagyja a következő versenyt és ez vezetett azon pletykákhoz, miszerint egyes felelősségeiről lemondhat, még az is felmerült, hogy az RB17 hiperautó fejlesztésére állítják át teljes munkaidőben.

A sajtóértesülések szerint ennek oka, hogy a Forma-1 költségvetési plafonja alatt maradjon a csapat és az is felmerült, hogy a csapat vezetőségét érintő hatalmi harcnak is köze lehet Newey elégedetlenségéhez.

A Motorsport.com forrásai azonban azt mondták, ezek a hírek célt tévesztettek, Newey szerepköre változatlan maradt és továbbra is dolgozni fog az RB20-on, a Japán Nagydíjon már az előzetes terveknek megfelelően ott lesz.

Neweyval kapcsolatban már régóta híresztelik, hogy véget vet Forma-1-es szereplésének, de ma is ugyanolyan motivált, mint mindig, sőt, egy interjúban azt is elárulta, hogy csak 2024-ben gondolkodott el a visszavonuláson, amikor az új motorszabályok miatt komoly hátrányba került a Red Bull.