Nincs újabb tartalékautója a Haasnak, ha Melbourne-ben is történik valami Schumacherrel

Mick Schumacher a dzsiddai időmérőn csúnyán összetörte az autóját, miután a német a Q3-ba jutásért harcolt. Vasárnap el sem tudott rajtolni, miután a Haas a kapkodás helyett úgy döntött, hogy a vasárnapi napot a tartalék karosszériájuk összeállítására fogják fordítani, már az ausztrál futamra készülve, ugyanis a kéthetes szünet ellenére egyik csapatnak sem volt ideje arra, hogy az autójukat hazaküldjék a brit gyáraikba.

A Haas pedig végzett is Schumacher autójának újjáépítésével, de ehhez fel kellett használniuk az egyik éjszakai jokerüket, amivel kibújhattak a parc fermé alól. Schumacher Szaúd-Arábiában használt, megsérült karosszériája eközben úton van a Haas brit gyára felé.

„Elég kemény menet volt ez a srácok számára” – nyilatkozta a születésnapos Steiner a Motorsport.com-nak. „Tegnap éjjel is dolgoztak az autón, hogy ne közvetlenül a szabadedzés előtt kelljen.”

„A rendelkezésünkre álló lehető legtöbb tartalék alkatrészt ide kellett szállítanunk. Ugyanakkor nincs újabb tartalék karosszériánk, szóval óvatosnak kell lenniük majd, különben ismét csak egy autóval fogunk rajthoz állni.”

Steiner szerint a Szaúd-Arábiában megsérült karosszériát még használhatóvá tudják tenni: „Imolában remélhetőleg már az lesz az új tartalékunk. Ki kell cserénünk az oldalsó becsapódásgátlókat, és van rajta egy horpadás is, de ettől függetlenül javítható.”

Bár Schumacher autójába új sebességváltót szerelnek majd, amiért nem fog büntetést kapni, a terveik szerint a belső égésű motort nem kell majd kicserélniük, az ütközés méretének ellenére sem.

„Még be kell indítaniuk a motort, de a Ferrari nagyon, nagyon elégedett a vizsgálatok eddigi eredményeivel.”

A tavaly bemutatkozó Schumacher még nem versenyzett az Albert Parkban, de Steiner szerint ez nem jelent majd nagy fennakadást a hétvégéjében.

„Tavaly nagyon sok pálya új volt neki, de nem hiszem, hogy idén ez problémát jelentene majd. Ráadásul itt van Kevin (Magnussen) is mellette, aki jól ismeri ezt a pályát, szóval Mick is tanulhat majd az ő telemetriájából. Sokkal gyorsabban tanulsz, ha olyasvalakitől kell, aki érti is a dolgát.”