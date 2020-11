Nincs még vége: Norrisnak is kiszórtak egy öthelyes büntetést!

Lando Norris eredetileg a 11. helyen zárta az időmérőt Isztambulban, de egy sárga zászlós kihágás miatt a versenybírák magukhoz rendelték. A Q1-ben ugyanis több pilóta körét felül kellett vizsgálni, mert annak ellenére javítottak idejükön, hogy a nyolcas kanyarban Nicholas Latifi megforgása miatt sárga zászlós figyelmeztetés volt érvényben.

A bírák szombat este tették közzé, hogy Norris öthelyes büntetést kapott, amiért a dupla sárga zászló alatt nem lassított. Emellett három büntetőpontot is kapott a szuperlicenszére, így összesen öt van neki az előző 12 hónapból.

Bár a versenybírák elismerték, hogy Norris a sárga zászlós szakaszon lassított, mivel a körideje dupla sárga zászló alatt javult, ez szabálysértésnek minősül és büntetés jár érte:

„A telemetriából kiolvasható, hogy Norris lassult a szektorban, de újra normális sebességgel autózott az incidenst követően” – olvasható a stewardok indoklásában. „Norris ekkor azt kérdezte a csapattól, hogy félbeszakítsa-e a körét, de a csapat arra kérte, hogy maradjon kint, a gyorsan változó körülmények miatt.”

„Norris be is fejezte a körét, ami akaratlanul is a leggyorsabb köre lett a Q1-ben. A versenybírók elismerik, hogy nem szándékosan futott mért kört a 4-es számú autó (Norris), de mivel így történt, megszegte a sportszabályzatot.”

A büntetés miatt Lando a 11. hely helyett csak a 16.-ról rajtolhat majd, csapattársa, Carlos Sainz mögül, aki a 13. helyre kvalifikálta magát, de ő is kapott egy 3 rajthelyes büntetést, Sergio Perez feltartása miatt.

Sebastian Vettel a 11. helyre jön fel, Charles Leclerc és Pierre Gasly elé, míg Kevin Magnussen a két McLarent átugorva a 14. helyről rajtolhat majd. George Russellt is vizsgálják még, de a brit pilóta egyébként is az utolsó helyről rajtol holnap motorbüntetés miatt.

A pole-pozíciót szerző Lance Stroll megúszta a büntetést, miután nem dupla, hanem szimpla sárga zászlónál futotta a legjobb körét, ami később pole-pozíciót ért.

