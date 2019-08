Nico Rosberg és az új szerepkör: lélegzik alatta a motor

Sokaknak hiányzik Nico Rosberg, aki legyőzte Lewis Hamiltont és világbajnok lett a hatodik címére készülő brit rekorder csapattársaként. A német mindent egy lapra tett fel abban a bizonyos esztendőben, ami miatt szinte kimerült, és nagyon elfáradt fejben. Végül sikerrel járt, majd azzal a lendülettel vissza is vonult.

Tette ezt annak ellenére, hogy világbajnok lett és érvényes szerződése volt a Mercedesszel, valamint regnáló bajnokként állhatott volna rajthoz 2017-ben. Már soha nem tudjuk meg, hogy mi lett volna abból a bizonyos visszavágóból, de ki tudja, talán most nemcsak egy cím szerepelne a neve mellett, mindenesetre nagyon érdekes lett volna látni, hogy mit kezd egymással a Hamilton-Rosberg duó.

Rosberg közben egyre nagyobb népszerűségnek örvend a YouTube-on, ahol már több mint 620 ezer feliratkozója van. Legutóbb New Yorkba látogatott az elektromos Harley Davidson tesztelése miatt, mely lenyűgözte, és volt egy rázós pillanat is a vizes aszfalton, amikor átkapcsolt sportmódba. A szakemberek kiváló munkát végeztek a motorral, aminek a videóban is látható „lüktetéssel” életet adtak, hiszen valóban olyan, mintha a szerkezet életre kelne és lélegezne. Ez egyfajta visszajelzés is a használó felé, hogy aktív a gép.