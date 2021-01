Nico Rosberg a visszatérés gondolatáról: „Mindent elértem”

Az F1-es világbajnok és fenntarthatósági vállalkozó, Nico Rosberg még tavaly októberben jelentette be, hogy csatlakozik az Extreme E-hez saját istállójával, a Rosberg Xtreme Racinggel (RXR).

A csapat részese lesz majd az új, forradalmi tereprali-bajnokságnak, amelyben 550 lóerős, elektromos SUV-k csapnak majd össze a világ különböző, távol eső tájain, hogy ezzel felhívják a figyelmet a klímaváltozás növekvő hatásaira.

A 23-szoros nagydíjgyőztes vezetésével az istálló egyfajta továbbfejlődése lesz a Team Rosbergnek, amelyet még Keke Rosberg alapított 1994-ben. Az RXR a csapat DTM-ben elért sikereire, valamint Rosberg fenntartható mobilitás terén elért vállalkozói karrierjére épít.

Mióta visszavonult az F1-ből, a világbajnok számos, a fenntarthatóság területén sikeres start-upba fektetett be, beleértve a teljesen elektromos Formula E-t is. A vállalkozói szférában Rosberg olyan cégeket támogat, akik úttörő megoldásokat fejlesztenek a fenntartható gazdasághoz vezető úton.

2019-ben a német megalapította a Greentech Fesztivált, egy globális platformot a zöld technológiák és a fenntartható életstílus népszerűsítése érdekében. Persze sok szurkoló tette fel a kérdést magának, hogy miért nem ül maga Rosberg a kormány mögé.

A korábbi mercedeses sztár viszont a következőket mondta ennek kapcsán az e-formel.de-nek: „Először is, nem akarok már versenyző lenni, mert az új életem vállalkozóként nagyon is elégedetté tesz. A másik pedig az, hogy nincsen tapasztalatom a terepen.”

„Nagyon sokat kéne gyakoroljak ahhoz, hogy eljussak arra a szintre, ami elvárható lenne az Extreme E-ben. Csapatként nyerni akarok, ezért a legjobb pilótákat kellett megtalálnom. Szerintem ez pedig sikerült is.”

Rosberg csapatának versenyzői nem kis nevek, hiszen az egyikőjük a 32 esztendős svéd, Johan Kristoffersson, aki háromszoros ralikrossz-világbajnok, a másik pedig az ausztrál Molly Taylor, aki első nőként tudta megnyerni az ausztrál nemzeti ralibajnokságot még 2016-ban.

Rosberg ennek ellenére azért rendszeresen jelen van még F1-es hétvégéken TV-s szakértőként. Feltették neki azt a kérdést, hogy amikor nézi a futamokat, nem gondol-e titkon arra, hogy még neki is ott kéne lennie.

„Nem, tényleg nem. Nagyon boldog vagyok. Nosztalgikus érzéseim vannak. Amit el akartam érni, azt sikerült is. Mindent elértem” – hangzott válasza. Az Extreme E-t ugyanaz a csapat hozta létre, akik a Formula E-t is. Az öt fordulós globális kaland a sport platformját kihasználva igyekszik népszerűsíteni majd az elektrifikációt, a fenntarthatóságot és az egyenlőséget.

