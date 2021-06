Nico Hülkenberg megházasodott, íme a csodás felesége

Nico Hulkenberg hosszú ideig a száguldó cirkusz mezőnyét erősítette, azonban a Renault végül nem hosszabbította meg a szerződését 2019 végén, így a német kiszorult a Forma-1-ből. Később aztán a Racing Point színeiben három alkalommal is lehetőséghez jutott 2020-ban, 2021-ben viszont egyre kevesebb esélye van a visszatérésre.

A német pilóta dobogós helyezés nélkül volt kénytelen hátrahagyni a Forma-1-világát, ettől függetlenül a rajongók pozitívan emlékeznek rá, egy olyan versenyzőként tartják számon, aki rendkívüli tehetséggel volt megáldva.

Hülkenber most az Instagram-oldalán adta hírül a világnak, hogy feleségül vette gyönyörű párját, amiről egy képet is posztolt. Úgy tűnik, hogy habár a Forma-1-ben nem találta meg a számításait, a magánélete rendben alakul a németnek. Innen is sok boldogságot kívánunk az ifjú párnak.